«بوبيان» وقَّع اتفاقية مع مركز دبي المالي العالمي

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن توقيعه اتفاقية تعاون مشترك مع DIFC Fin Tech Hive التابع لمركز دبي المالي العالمي لاطلاق برنامج (مُسرعة بنك بوبيان) بهدف تسريع نمو وتوسُّع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بجميع أشكالها في اطار حرص البنك

على دعم المشاريع الكويتية الناشئه ليكون بذلك بوبيان أول بنك

يطلق مُسرعة اعمال للشركات الناشئة في الكويت.

ووقع الاتفاقية في دبي الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في البنك عبدالله التويجري و نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة DIFC FinTech Hive رجاء المزروعي بحضور عدد من مسؤولي البنك والمؤسسة.

وقال التويجري تعليقاً على الاتفاقية «يستمر بنك بوبيان في خطواته المميزة التى بدأها منذ سنوات في ريادة مستقبل القطاع المالي في الكويت وتعزيز موقعه رائداً في الابتكار والخدمات الرقمية و المبادرات وريادة الأعمال».

من جانبها أعربت نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة DIFC FinTech Hive رجاء المزروعي عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية مع بنك بوبيان والتى تمهد لإطلاق برنامج مبتكر لتطوير الحلول الرقمية في مجال التكنولوجيا المالية وتطوير كفاءات لقيادة الابتكار والابداع في الكويت.

ونوهت إلى التعاون بين الطرفين والذي سيعود بالفائدة على الشركات الناشئة في دولة الكويت والتى حتماً سوف تستفيد من هذه الشراكة بما يسرع من وتيرة أعمالها وأنشطتها في مجال التكنولوجيا المالية.

واشارت المزروعي إلى أن ( فنتك هايف ) التابع لمركز دبي المالي العالمي يعتبر أول وأكبر مُسرعة للتكنولوجيا في اقليم الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (MEASA) والذي يدعم الشركات الناشئة ويُسرع نموها من خلال إطلاق وإدارة العديد من الدفعات مما أسهم في تسريع العديد من أفضل الشركات الناشئة في المنطقة.

وأضافت ان المؤسسة تفتح أبوابها للمشاركة أمام الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من

مختلف أنحاء العالم والراغبة دخول أسواق الشرق الأوسط والاستفادة من المكانة الرائدة التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي.

مضمون الاتفاقية

وحول الاتفاقية قال التويجري « سعداء بالإعلان عن هذه الشراكة مع واحدة من أهم المؤسسات الإقليمية التى تعمل على احتضان ورعاية الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا عموماً والتى تشهد نمواً متسارعاً في السنوات الاخيرة».

وأضاف « كعادة بنك بوبيان

في تبني الافكار الرائدة جاءت هذه الشراكة في ظل الاجماع على أن المستقبل يحمل الكثير للمؤسسات المالية التى تتخذ من التكنولوجيا

ركيزة أساسية لها في التوسع والانطلاق في مجالات أوسع في مختلف قطاعات الاعمال».

وأشار التويجري إلى مُسرعات الاعمال بصورة عامة ومُسرعة بوبيان على وجه الخصوص والتى ستعمل على تسريع الأعمال الناشئة من خلال عدد من الدورات التدريبية والاستشارات وغيرها من الخدمات التى تسهم في نموها حيث تقدم المسرعات الدعم للشركات الناشئة في مراحل حياتها الأولى، خاصة تلك التي تبحث عن النمو في أعمالها بما يشمل ذلك التعليم والخبرة، الإرشاد والتوجيه والتمويل.

وأضاف « ستعمل مُسرعة بوبيان على تطوير خطة العمل الخاصة بالشركة الناشئة وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في تقديم الخدمة ، وتقدم العديد من ورش العمل وتُقيّم الفعاليات التي تسمح لأصحاب الشركات الناشئة بالتواصل مع المستثمرين وعرض مشاريعهم إلى جانب مساعدتهم في التسويق والحسابات والإدارة المالية، بالإضافة إلى التواصل مع حلفاء استراتيجيين بالسوق، والمستثمرين».

الإعلان عن تواريخ الإطلاق

من جانبه قال المدير بإدارة الابتكار والشراكات في بنك بوبيان عبدالرحمن المنيفي أنه سيتم تمكين الشركات الناشئة المشاركة من العمل بمرونة و استكشاف فرص تُسرع من نموها. بالإضافة إلى عرض أعمالهم على اطراف عدة ذات مصلحة ومستثمرين مهتمين.

وأضاف انه سيتم الإعلان قريباً عن تواريخ إطلاق البرنامج وجميع تفاصيله التى تهم قطاع الشركات الناشئة

في الكويت متوقعاً أن يشهد البرنامج اقبالاً كبيراً من الشباب الكويتي الذي أثبت في السنوات الاخيرة قدرته على الدخول في مجال الاعمال والانشطة المالية الرقمية.

وأشار المنيفي إلى النمو الهائل في الاعمال والمشاريع الناشئة في مجال التكنولوجيا بكافة أشكالها لاسيما التكنولوجيا المالية والعقارية والتنظيمية والتأمين وغيرها.

