«الدراسات المصرفية» تعاقد مع «كامبريدج»

مال وأعمال

تعاقد معهد الدراسات المصرفية مع جامعة كامبريدج (تقييم كامبريدج للّغة الانجليزية) في المملكة المتحدة، وذلك لتقديم خدمة اختبارات تحديد مستوى اللغة الانجليزية القياسية، حيث يتم تقديم هذه الخدمة للمرشحين للحصول على وظائف محددة، وكذلك المزمع حضورهم للبرامج التدريبية التي يُقدمها المعهد من القطاع المصرفي والقطاعات المالية الأخرى في دولة الكويت.

وقد أعربت المهندسة سها اسحق مدير إدارة التدريب في المعهد عن سعادتها بتعاون المعهد مع جامعة كامبريدج وللعام الثامن على التوالي في هذا المجال، حيث حصل المعهد على لقب «الشريك المعتمد» لاختبارات تقييم كامبردج للغة الانجليزية.

وتُعتبر جامعة كامبريدج من المؤسسات الرائدة في مجال تقديم اختبارات اللغة الإنجليزية وفي المقدمة لأكثر من 100 عام.

وقد تم تطوير هذا الاختبار الذي يتم تنفيذه من خلال الحاسب الآلي، كما تم إعادة تصميمه باستخدام الذكاء الاصطناعي. فهو اختبار يجمع بين المعايير الأكاديمية العالية لمؤسسة أكاديمية رائدة عالميًا مع أحدث التطورات التكنولوجية.

