الجزيرة تسلّمت تاسع طائرة من «إيرباص A320neo»

مال وأعمال

تسلّمت طيران الجزيرة تاسع طائرة جديدة من طراز A320neo من الشركة المصنعة إيرباص في تولوز، فرنسا، ليرتفع عدد الطائرات في أسطولها إلى 17 طائرة.

وتتميز طائرات A320neo بكونها تخفض حجم استهلاك الوقود بنسبة 18% وكذلك الضوضاء المنبعث من المحركات وذلك بنسبة 50%، فيما تخدم نطاق طيران أطول. وجميع الطائرات المصنعة لشركة طيران الجزيرة مجهزة بالتصميم الخاص لمقصورة الشركة التي تنفرد بمقاعدها المصنوعة من الجلد.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: «مع تسلمنا آخر طائرة من طراز A320neo في دفتر طلبيتنا، نتطلع إلى مواصلة التوسّع في شبكة الوجهات التي نخدمها لتوفير المزيد من الخيارات لعملائنا. وسيدعم أيضاً هذا التوسع أحدث طلبية قمنا بها مع المصنع إيرباص لعشرين طائرة من طراز A320neo وثماني طائرات من طراز A321neo بالإضافة إلى خيار شراء خمس طائرات إضافية». تتجه طيران الجزيرة نحو تشغيل أسطول يضم طائرات من طرازات جديدة صديقة للبيئة، كما أعلنت الشركة الأسبوع الماضي عن شراكتها مع المنظمة النرويجية المتخصصة في البرامج المناخية والتكنولوجيا، «CHOOOSE™»، حيث سيتمكّن العملاء من تعويض الانبعاثات الخاصة برحلتهم من خلال اختيار دعم مجموعة من المشاريع المناخية التي تهدف الحد من تأثير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على العالم.

