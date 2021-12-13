دعم المشاريع الشبابية

مال وأعمال

قال التويجري ان بوبيان ومنذ سنوات أخذ على عاتقه دعم مختلف المشاريع الشبابية الكويتية في مختلف القطاعات والمجالات وبما يحقق أهدافها في النمو والتوسع مشيراً إلى أن الكثير من التطبيقات والمشاريع الرقمية في الكويت كان للبنك دور رئيسي في دعمها ونجاحها.

وأضاف «تؤمن إدارة البنك بالاهمية التي باتت تحتلها الشركات الناشئة مثلها تماماً مثل الشركات العريقة والمعروفة لاسيما وان شركات سريعة النمو وتحقق نجاحات كبيرة اذا ما تم منحها الفرصة للانطلاق».

وأكد التويجري أن مُسرعة بوبيان للاعمال ستعمل على تسريع دورة حياة الشركات الناشئة الإبداعية التي بدأت حديثًا دخول السوق الكويتي او تلك التى تنوي الانطلاق وذلك من خلال ضغط سنوات من الخبرة في أشهر قليلة للغاية.

وأضاف «من هذا المنطلق يسعى البنك إلى توظيف التكنولوجيا بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المالية، وإلى تشجيع الشركات الكويتية الناشئة على الاستفادة من هذه التكنولوجيا وأن تستفيد هذه الشركات من خلال عضويتها في برنامج بوبيان من جميع الخبرات والامكانيات التى سيضعها بوبيان بين ايديها». وحول ما قام به بنك بوبيان لمواجهة المتغيرات الاخيرة في عالم الخدمات الرقمية قال التويجري أنه تمت إعادة هيكلة بعض إدارات وأنشطة البنك وآلية العمل الداخلية بما يتناسب مع هذه التطورات مع استحداث إدارة جديدة للقيام بمهام ربما لم تكن موجودة اصلاً أو لم تكن بالحجم الذي هي عليه الآن وكمثال على ذلك فقد انشأنا مركز الابتكار والإبداع INNOVATION CENTER.

