الديوانية متنفس حقيقي لمناقشة المشكلات والحلول

ديوان Diwan

أشار سعد العجمي ابن ديوانية السعدي إلى ان ديوانية العائلة تجمع مختلف الأعمار من الشباب والكبار وكذلك المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية ونواب مجلس الأمة، مضيفا لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عن الديوانية لأنها المتنفس الحقيقي للجميع والتي من خلالها يتم مناقشة جميع الأفكار والقضايا والحلول المطروحة بشأنها.

ويوضح العجمي في حديثه لـ «النهار» أن عودة الحياة للدواوين وروادها، أعاد الحياة مرة أخرى لكل أهل الكويت وازال الكثير من الهموم التي شعر بها اهل الكويت وقت غياب الديوانية منذ تفشي الجائحة.

وبين أن رواد ديوانية السعدي تتميز بالرؤية الشبابية لمختلف القضايا، كما أنها تتمتع بوجود خبرات من مختلف الاطياف وهو ما يجعل من الديوانية بوابة حقيقية للتعبير عن مختلف القضايا التي تهم المجتمع.

والديوانية، كما قال العجمي لـ«النهار» نافذة الجميع لإبداء رؤاهم تجاه مختلف القضايا للحكومة والتعبير عن تطلعات وطموحات المواطنين والحلول الكفيلة بتنفيذها.

واستدرك بالقول: لا تقتصر الديوانية فقط على مناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، ولكنها ملتقى للمناسبات الاجتماعية مثل الزواج او العزاء وغيرهما من مختلف المناسبات، مثل إقامة المحاضرات والندوات الثقافية والتي تكون فرصة للتلاقي والتعارف.

وأبدى العجمي تفاؤله بعودة الديوانيات للعمل مرة أخرى، كونها تعبير صادق عن هموم المواطن ومشكلاته ونافذته الحقيقية لحل قضاياه والتحديات التي تواجهه.

واكد رواد ديوانية السعدي ان الديوانية مازالت تحتفظ بأهميتها في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في دولة الكويت، كما أصبحت الديوانية إحدى أدوات المجتمع المدني في الحياة الديمقراطية والنيابية، يمكننا القول إن الديوانية تعد المؤشر المرجعي للكثير من القرارات.

واضافوا انه يمكن وصف الاجواء العامة للديوانية بأنها أقرب إلى أجواء النوادي الاجتماعية والمنتديات الثقافية والأدبية والصالونات السياسة، وتتميز بعض هذه الديوانيات بالعصرية والحداثة نتيجة تزويدها بشاشات تلفزيونية وأجهزة راديو ومحطات الفضائية وأجهزة الكمبيوتر والتليفونات، وبمرور الوقت أصبح هناك لبعضها أهداف محددة ومعلنه كالأهداف الرياضية، والاقتصادية، والسياسية، بالإضافة الى الجداول والمواقيت التي تعلنها بعض هذه الديوانيات من ومن أبرز الأدوات التي تضمها الساحة الديوانية في المنزل الكويتي هي أدوات تحضير القهوة.

وشددوا على انه في الديوانيات تُطرح أفكار مهما كان تنوعها ببساطتها وعمقها، وهذا يشكل جزءا مهما من وعي الشاب الكويتي، فالاحتكاك والتلاقي والاستماع للأفكار وطرحها يساعد على تغير الفكر وقابليته للتطور في بعض الأحيان، خاصة أن الشاب يبدأ بالتردد على الديوانيات في سن صغيرة، وغالبا ما يداوم عليها من سن المراهقة، الذي يدأب فيه الشاب على الانفصال عن بيئة المنزل. واشار رواد الديوانية الى ان الكثير من الاهالي يحرصون على على اصطحاب أولادهم بمختلف أعمارهم إلى الديوانيات فهي «مدارس» تعلمهم أصول الحديث والنقاش كما ان المواضيع المطروحة سواء الدينية أو الاجتماعية أو حتى الترفيهية لها قيمتها وتأثيرها في المجتمع عامة.

وزاد رواد الديونية ان وجود صغار السن من الأولاد بشكل دوري يخلق الشخصية القيادية، التي تتعلم خلال تلك اللقاءات المحاورة وطرق الحديث ومعرفة الآراء والقضايا التي تشغل بال الكبار، وهذا يؤدي إلى صقل الشخصية عن طريق الاحتكاك.

وعادة ما يتم تحضير القهوة على موقد مخصص لهذا الغرض، وعادة ما توضع هذه الأدوات في جانب بعيد من الديوان أو في غرفة صغيرة ملحقة به،وتتكون أدوات تحضير القهوة في الكويت من عدد من الأباريق المتدرجة الأحجام والمصنوعة من النحاس ذات الأغطية والمقابض الطويلة معقوفة تسمى دلال وتقدم القهوة في أكواب صغيرة من الخزف وتدور الأحاديث قبل أيام من موعد الاستقبال.

