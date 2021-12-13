جمال الدين نظامي الكنجوي.. مبدع أدب النهضة

ديوان Diwan

نظمت هيئة الملتقى الإعلامي العربي أمسية ثقافية بمناسبة مرور 880 عاماً على ولادة الشاعر الاذربيجاني نظامي الكنجوي، بحضور السفير ايلخان قهرمان والقنصل ميرداود سلطانوف وعدد من الإعلاميين والأدباء إلى جانب شخصات عامة. وفي كلمة للسفير الأذربيجاني على هامش الأمسية قال فيها: «لقد أعلن عام 2021 «عام نظامي كنجوي» في أذربيجان بموجب مرسوم الرئيس إلهام علييف فيما يتعلق بالذكرى السنوية الثمانمئة والثمانين لميلاد الشاعر والمفكر الأذربيجاني في القرون الوسطى، الشيخ نظامي كنجوي. في هذا الصدد، جنبا إلى جنب مع اليونسكو، تم تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية في إطار منظمات الإيسيسكو والمنظمة الدولية للثقافة التركية. وهكذا تقام المؤتمرات والمسابقات والندوات العلمية والمعارض والفعاليات المتعلقة بنشر تراثه الأدبي في كثير من دول العالم. أود أن أشير إلى أن اليونسكو، نظراً للذكرى السنوية الثمانمئة والخمسين للشاعر العظيم، أعلنت عام 1991 عام نظامي كنجوي». فمن هو المفكر والشاعر الاذربيجاني المحتفى بذكرى ولادته، مبدع أدب النهضة الذي استطاع أن يحجز له بمؤلفاته مكانة مرموقة في سماء الأدب والشعر والفلسفة؟

الولادة والنشأة

ولد جمال الدين إلياس بن يوسف نظامي الكنجوي، ذلك المفكر والشاعر الأذربيجاني في مدينة كنجه الأذربيجانية عام 1141 م وعاش هناك طول حياته وتوفي في 12 مارس من عام 1209 م في المدينة نفسها. ويشتهر نظامي الكنجوي بوصفه مفكرًا ومبدعا للآثار لأدب النهضة، وقام بإثراء الشعر الشرقي شكلًا ومضمونًا، وأتي بأفكار جديدة أثرت في تاريخ الثقافة البشرية.

تلقى نظامي تعليمه الابتدائي في المدرسة الدينية في مدينة كنجه، ثم بدأ في اكتساب العلوم في عهده عبر المطالعة والاجتهاد، وكان جيد الاطلاع على الأدب الشعبي والأدب المكتوب لشعوب الشرق الأوسط، ويتضح من قصائد الشاعر أنه كان ملمًا باللغات: الفارسية والعربية والتركية، وأنه كذلك أتقن اللغة اليونانية واستوعب تاريخ اليونان القديمة وفلسفته، والفلك، والطب والهندسة، وفي حوالي عام 1170 أرسل حاكم دربند سيف الدين مظفر جارية إلى نظامي، هديةً، فتزوج الشاعر منها، وكانت بنتاً من قوم القبجاق اسمها أفاق، وفي عام 1174 أنجبت له ابنه محمداً. ومثل الشاعر الكبير أمما عدة بسعة معارفه وثقافته وكان علامة فاضلاً عاش على مر القرون في نفوس المعجبين بإرثه وبقي اسمه يتردد قويا في عالم الأدب ولا تزال قصصه وأشعاره الآتية من الأزمنة الغابرة القديمة مصدر الهام لقرائها... إنه الشاعر الأذربيجاني نظامي الكنجوي. وتعكس مؤلفاته مدى علمه وتبحره في الفلسفة والفلك والهندسة.

ولقد عاش شاعرنا خلال فترة حكم آل السلاجقة في دولة «الأتابكة»، وقد فضل العيش بعيدا عن القصور بالرغم من إلحاح الأمراء الأتابكة مثل محمد جيهان بهلوان وقيزيل أرسلان وكذلك حكام شيروان أخيستان الأول وعلاء الدين كرب أرسلان، ولم يفارق شاعرنا مدينته الحبيبة كنجه طوال حياته حتى أن الأمير قيزيل أرسلان اضطر لزيارة الشاعر في مدينته.

مكانته الأدبية

لنظامي مكانة مرموقة في سماء الشعر. وأقر له بذلك كتاب التراجم ومن بينهم عوفي حمد الله المستوفي ودولتشاه سمرقندي ولطف علي بيك، وكذلك الشعراء ومن بينهم سعدي شيرازي وحافظ شيرازي وعبد الرحمن جامي وعصمت البخاري. ولقد أضاف نظامي نمطا أدبيا جديدا تمثل بخماسياته حيث لم يكن هذا الأسلوب معروفا من قبل، وأثر نشاطه في آداب شعوب الشرق الأوسط والقوقاز والهند (الفرس، الطاجيك، الهنود، الأفغان، الكرد، التركمان، الأوزبك، القازاخ، القيرغيز، العرب وغيرهم من الشعوب).

كان دائما ما يحاول الشاعر الوطني ربط الأحداث في قصصه بموطنه أذربيجان، وبالرغم من كتابة جميع أعماله باللغة الفارسية حيث كانت لغة الأدب في ذلك العصر إلا أنه انتقد نفسه لعدم كتابته بالتركية في «مجنون وليلى» وتكرر ذلك النقد في «الحسناوات السبع». بدأ نظامي في الكتابة بالأشعار الوجدانية، ومن المعلوم من قصائده أنه كتب ديوانا (مجموعة من القصائد الوجدانية) كبيرا وكما اشتهر بكونه مؤلفا لقصائد الغزل (قصائد وجدانية ذات نظم محدد) والقصائد الوجدانية في عهده، ولم يصل إلى زمننا هذا إلا القليل من أشعار ديوان نظامي، ويقول كتّاب المذكرات الشرقيون إن ذلك الديوان كان يحتوي 20 ألف بيت.

مؤلفاته

من أشهر مؤلفاته «پنج كنز» والتي تعني «الكنوز الخمسة» وتتألف من خمس منظومات قصصية مقروضة بالأسلوب المثنوي - الشعر ذات القافية المزدوجة :

«مخزن الأسرار» (1174 – 1175): وهي منظومة صوفية تشتمل على كثير من النكات والحكايات على غرار أسلوب حديقة الحقيقة التي ألفها ابو المجد سنائي أو أسلوب المثنوي المعنوي الذي كتبه فيما بعد مولانا جلال الدين الرومي.

«خسرو وشيرين» (1180). في سنة 1180 أتم الشاعر تأليف قصيدة «خسرو وشيرين» التي ألفها بأمر من حاكم دولة أتابكة أذربيجان طوغرول الثالث وأرسلها إلى الأمير محمد جهان بهلوان، ومن الوقائع التاريخية المعلومة أن قيزيل أرسلان الذي تولى العرش بعد وفاة محمد جهان بهلوان التقى الشاعر في خيمته قرب مدينة كنجة واستمع إلي نصائح الشاعر واهدى له قرية باسم هميدنيان. «ليلى والمجنون». وفي عام 1188 كلف حاكم شروان أخيستان الأول الشاعر نظامي بكتابة منطومة باسم «ليلى والمجنون»، فتقبل الشاعر هذا بعد إصرار ابنه رغم أنه في البداية كان يريد أن يتجنب ذلك، وألف منظومة «ليلى والمجنون» في فترة وجيزة ولأول مرة في الشرق الأوسط. لا تدور وقائع هذه القصة في إيران بل تقع أحداثها في الجزيرة العربية وهي لا تمثل شخصية ملكية، بل تمثل شخصين عاديين من عرب الصحراء أحدهما هو البطل والآخر هي المحبوبة، ولكن نظامي استطاع أن يصبغها بالصبغة الفارسية، وقد ألف هذه القصة بطلب من أخيستان حاكم شيروان، ولأول مرة تمت صياغة أسطورة الحب هذه لتنتشر في آداب شعوب الشرق، وقد اختار لها وزن.

«الحسناوات السبع». وفي سنة 1196 قام بتأليف قصيدة «الحسناوات السبع» على شرف الأمير علاء الدين کرب أرسلان، آخر المثنويات التي أنشدها نظامي وتشمل ما يزيد عن 50000 بيت من الشعر، وموضوع هذه المنظومة المثنوية مشابه لموضوع خسرو وشيرين في كونه متعلقا بقصة خاصة بأحد الملوك الساسانيين وهو بهرام جور. «اسكندرنامه» (1209). وأخيرا وفي نهاية عمره كتب منظومة «اسكندرنامه» التي اشتملت على ملخص لجميع الرؤى الأدبية والجمالية والفلسفية للشاعر إسكندرنامه (كتاب الإسكندر المقدوني): هذا هو المنظومة المثنوية الخامسة من مثنويات نظامي وهو مكتوب في وزن المتقارب وهو الوزن الذي وضعت فيه أكثرية الشعر القصصي الفارسي، وهذه المنظومة المثنوية مقسمة إلى قسمين، يطلق على القسم الأول شرفنامه والثاني إقبالنامه ولكنه لم يتمكن من إكمال هذا القسم فأكمله ابنه من بعده، وتمثل إسكندرنامه ذروة الأدب الأذربيجاني في القرن الثاني عشر.

الأسلوب الأدبي

كان نطامي الكنجوي يكتب بالأسلوبين الوجداني والملحمي على السواء، وجميع أعماله الشعرية الموجودة اليوم باللغة الفارسية، فلم يصل من تراثه الأدبي الغزير إلى عهدنا إلا ست قصائد غنانية ومئة وعشرون قصيدة غزل وثلاثون من الرباعيات ومنظومة «الكنوز الخمسة»، وتتميز قصائد الغزل التي كتبها الشاعر بالعلمانية وتمجيد العشق الصادق، ويعد نظامي أول شاعر يكتب منظومة «الكنوز الخمسة» في أدبنا، وكان يستخدم أوزان العروض فقط. نظامي شاعر وطني، لقد حاول ربط كل الأحداث التي وصفها بأذربيجان ومدح ماضي الوطن، وينسجم حب الوطن الموصوف في إبداعات نظامي مع فكرة البطولة المُظهرة من أجل الشعب.

بالإضافة إلى خماسياته «مخزن الأسرار»، «خسرو وشيرين»، «ليلى والمجنون»، «الحسناوات السبعة»، و«إسكندرنامه»، فإن لنظامي ديوانا وصل إلينا منه ست قصائد وكذلك مائة وعشرون شعر غزل وثلاثون رباعية.

التراث وأهميته

انتشرت المخطوطات النادرة لمؤلفاته في المتاحف والمكتبات ودور المخطوطات في مختلف أرجاء الأرض في موسكو وسان بطرسبورغ وباكو وطشقند وتبريز وطهران والقاهرة وإسطنبول ودلهي ولندن وباريس ومدن أخرى، ولقد شيد ضريح كبير على قبره في مدينة كنجه.

وليست مصادفة بأن الشاعر بدأ كل أعماله بالبسملة واختتمها بالحديث عن معراج النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الأمثلة الشعبية التي وجدت قبل عهد نظامي وأوردها في مؤلفاته بقيت مستخدمة حتى أيامنا هذه دون أي تعديل، ويدل استخدامه تلك الأمثلة والتعبيرات الشعبية على أنه أذربيجاني أصيل ابن ذلك الشعب وليس كما تدعي بعض الشعوب نسبته إليها.

وقد أولى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اهتماما خاصا بتراث الشاعر نظامي الكنجوي حيث أصدر مرسوما بخصوص إقامة يوبيل بمناسبة مرور 870 سنة لذكرى ميلاده وكذلك تم تأسيس مركز نظامي الكنجوي الدولي الذي يختص بدراسة تراث الشاعر.

