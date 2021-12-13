ندوة لمناقشة كتاب «العرب وتحديات التحول نحو المعرفة والابتكار»

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نظم منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافي، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، بالشراكة مع مؤسسة الفكر العربي، ندوة في عمان لمناقشة الكتاب الذي أصدرته حديثا «العرب وتحديات التحول نحو المعرفة والابتكار»، لمؤلفيه الدكتور معين حمزة والدكتور عمر البزري.

بداية جرى عرض فيديو حول أبرز مضامين الكتاب ومخرجاته، ثم ألقت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيسية كلمة، اعتبرت فيها أن المعرفة بمفهومها البسيط هي ابنة البحث، وهي عملية تراكمية لا تعترف بالنهايات البسيطة، ولكن تؤمن وأصحابها بالاستمرارية التي تقود إلى سلسلة واسعة من التطوير والتحديث في البنى الفوقية وما يختص بالإنسان قبل البنى التحتية. ولفتت إلى التحديات الجدية التي يواجهها عالمنا العربي والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة الأفراد والمجتمعات، كالأمن الغذائي العربي، والزراعة وندرة المياه الصالحة للشرب التي تعاني منها الأقطار العربية، بينما يتنافس الأردن على المرتبة الأولى كأكثر البلدان فقرا للمياه، والقائمة تطول كثيرا.

ثم ألقى المدير العام لمؤسسة الفكر العربي البروفسور هنري العويط كلمة، لفت فيها إلى أن اختيار مؤسسة شومان لانعقاد هذه الندوة، لم يكن مبنيا على علاقات التعاون الوثيق التي نسجْناها ووطدناها بين مؤسستينا، وعلى أهدافنا الثقافية المشتركة، فحسب، بل على اعتبارنا مؤسسة شومان، التي أطلقت في العام 1982 جائزة الباحثين العرب، رائدة على صعيد دعم البحث العلمي وإبرازه، وعلى اعتبارنا الصندوق الذي أنشأته في العام 1999، نموذجا للمبادرات الأهلية الرامية إلى نشر المعرفة والتحفيز على الابتكار، فهي بالتالي معنيةٌ مباشرة بمضمون كتابنا وبالرسائل التي يسعى إلى إيصالها.

وأكد العويط أن الكتاب الذي تنعقد ندوتنا حوله، يستكمل الجهود التي ما فتئت مؤسسة الفكر العربي تبذلها لتوطين المعرفة وتوليدها ونشرها، بتوجيه من رئيسها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ودعم من مجلس أمنائها، ويضفي عليها المزيد من الكثافة، بفضل المزايا المنهجية التي يتحلى بها. ولفت إلى الطابع الشمولي الذي يتسم به الكتاب، والذي يتجلى أولا على المستوى الجغرافي، إذ يغطي المنطقة العربية بأكملها، كما يتجلى ثانيا على صعيد المحتوى، فالكتاب الذي يمتد على 400 صفحة ونيف، يزخر بكم هائل من المعلومات والإحصاءات والبيانات. موضحا أن المؤسسة نشرْت هذا الكتاب بنسختين، عربية وإنكليزية. لكنها لم تترجمه، بل أصدرت كتابيْن، يتناولان الموضوع نفسه، ويلتقيان حول مجموعة من القواسم المشتركة، ولكنهما يختلفان عنوانا ومضمونا.

ولمناسبة تزامن انعقاد الندوة في 29 نوفمبر مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ختم العويط بتوجيه التحية إلى علماء فلسطين وإنجازاتهم المضيئة.

