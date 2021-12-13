ديوان Diwan

جائزة البغلي للابن البار مشروع يُمَكِّن أفراد ومؤسسات المجتمع المدني ويبعث في نفوسهم التفاؤل والأمل في غد مشرق باعتبارهم الحصاد اليانع والأجمل والأكثر نضوجاً.

لم يرُد العام 2021م وهو العام الخامس عشر من عمر جائزة البغلي للابن البار، أن ينقضي قبل أن يترك لنا رصيدا متميزا من الأعمال التي تحمل في مزاجها الطابع الإبداعي والفني، وتعبق بالريادة والتميز. ثمة مبدعون ومتميزون من أبنائي قد أثروا الجائزة هذا العام، من خلال ما قدموه من إبداعات اجتماعية وتطوعية وأدبية وفنية متنوعة، فحصدنا هذا العام الكثير من الأعمال والإبداعات الراقية نحو( 114) عملاً متميزا لأبنائنا البارين والمتطوعين والأدباء والشعراء والفنانين الذين أثروا الجائزة بأعمالهم الخلاقة المبدعة في مجالات بر الوالدين والعمل التطوعي والقصة القصيرة والشعر الفصيح والشعر الشعبي وفنون التصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية، والمشاركات المتميزة لأفراد ومؤسسات المجتمع المدني في الفعاليات والأنشطة المختلفة للجائزة ؛ بهدف دعم قضايا كبار السن وتعزيز مبدأ الشراكة الاجتماعية بين القطاع الخيري ووزارات الدولة. تتعدد الأعمال وتتزايد وتنمو عاما بعد عام وتزدان الجائزة بكوكبة من النجوم والمبدعين والمتطوعين المتنافسين للوصول إلى منصة التتويج، والانضمام إلى قائمة الشرف بعد تقييم أعمالهم عبر لجان التحكيم التي تضم نخبة من كبار الناشطين والمتخصصين في مجالات العمل التطوعي والاجتماعي وألأدبي والفني في مختلف المسابقات.

إنه لمن دواعي الغبطة والسرور لدي عند الالتقاء مع أبنائي الفائزين للعام الخامس عشر على التوالي من خلال رعايتي لمسابقات جائزة البغلي للابن البار،حيث تم تنفيذ فعاليات وأنشطة وبرامج ومسابقات عدة ضمن جائزة البغلي للابن البار لعام 2021م، وسيتم تكريم جميع الفائزين في مسابقات الجائزة بهدف تشجيعهم وتحفيز المجتمع على المشاركة في الحفل الذي سيقام برعاية معالي وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية بتاريخ 21 /12/ 2021 في قاعة البركة في فندق كراون بلازا في منطقة الفروانية،وذلك استمرارا لمسيرة الاحتفاء بالتميز في مجال العمل الخيري والتطوعي والإنساني، التي رسخت من خلالها الجائزة موقعها كمحفل مهم في دولة الكويت لتحفيز الإبداع في جميع مجالات الجائزة وتكريم وتقدير أصحاب الهمم والإسهامات المتميزة في أعمالهم المشاركة في مسابقات جائزة البغلي للابن البار، وهم يعكسون جهودهم في بر والديهم وبر كبار السن وأولي أمرهم وبر الوطن.

وقد حافظت الجائزة على معاييرها الفنية والمهنية التي يجب توافرها في الأعمال المقدمة أو المرشحة للمشاركة في دورتها الخامسة عشرة، حيث إن المكانة التي وصلت إليها الجائزة والثقة الكبيرة التي تتمتع بها لدى المجتمع الكويتي ؛ ثمرة النهج الواضح الذي التزمت به الجائزة منذ أولى دوراتها في عام 2007، وتمسكها الكامل بتطبيق مبادئ الموضوعية والحيادية والنزاهة والشفافية الكاملة كضمانة أساسية لصون مكانة الجائزة وسمعتها الناصعة التي تنعكس في زيادة أعداد المشاركات عاماً تلو الآخر، علاوة على ما تسعى له الجائزة من تحفيز المجتمع، فهي تعمل على تقديم رسالة تربوية هادفة ونافعة للمجتمع تعينه على الرقي والتقدم والازدهار، وتتطلع لتعزيز أسس ومعاني البر لدى أفراده ومؤسساته وتمكينهم من التصدي لجميع التحديات، وتجاوزها بمداد من الأمل واليقين في قدرة الإنسان على مواصلة تنمية المجتمع برفع مستوى وعيه بما يتوجب عليه القيام به من واجبات تطور مسيرته في الحياة.

تواصل الجائزة رسالتها التي انطلقت من أجلها لتكون قوة دافعة في اتجاه تحفيز الطاقات المبدعة وتكريم أصحاب المواهب المتميزة والفكر الخلاق الذي يخدم رسالة المبرة وتحقيق أهدافها تجاه قضايا البر، لتكون داعمةً تمكن أفراد ومؤسسات المجتمع المدني من مواجهة كل التحديات وتبعث في نفوسهم التفاؤل والأمل في غد مشرق باعتبارهم الحصاد اليانع والأجمل والأكثر نضوجاً.

