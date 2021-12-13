جائزة البغلي للابن البار.. حقائق وأرقام

ديوان Diwan

أكد إبراهيم البغلي رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار أن الاهتمام بالعمل الخيري والإنساني والتطوعي والذي يحظى برعاية ومتابعة حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه يؤكد بأن التوجه الذي سارت عليه المبرة منذ 15 عاماً مضت وحتى يومنا هذا يتجه الوجهة الصحيحة في ترسيخ وتعزيز أركان العمل التطوعي بين أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والخيري والخاص بتنفيذ مشاريعها وأنشطتها وبرامجها التطوعية والتوعوية والمجتمعية المتنوعة في العمل التطوعي المشترك عن طريق تأكيد مبدأ الشراكة المجتمعية، وتحتم علينا مسؤوليتنا المجتمعية وتشجعنا وتضعنا أمام تحدي المحافظة على هذه المكتسبات وتفعيلها وتضاعف من مسؤوليتنا الأدبية والاجتماعية تجاه ترسيخ العمل التطوعي، وبأهمية ترجمة السياسات العامة لدولة الكويت بشأن تعزيز وتنميةً فضيلة البر بجميع أشكاله بين أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في دولة الكويت الحبيبة.

كما أشاد البغلي بالسياسات العامة والقرارات والإجراءات التنفيذية التي وضعتها واتخذتها وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن تعزيز العمل الخيري والتطوعي في دولة الكويت وذلك انطلاقاً من الخاصية التي تتمتع بها دولة الكويت كمركز للعمل الإنساني وتأكيداً للريادة الكويتية في مجال العمل الإنساني والخيري والتطوعي مما نتج عنها توفير الدعم الكامل لأفراد ومؤسسات المجتمع المدني للعمل معاً والتعاون لتحقيق التكامل والوصول إلى أعلى درجة من الجودة والتميز، الأمر الذي يعزز ويرسخ العمل الخيري والإنساني التطوعي في المجتمع، مبيناً أن تعزيز فضيلة بر الوالدين وبر كبار السن، وبر الوطن بين أفراد المجتمع تعتبر من الأهداف الرئيسية التي تسعى المبرة لتحقيقها لتأصيل الأمن الاجتماعي والتنشئة الإيجابية للأبناء.

من جانبه اثنى، رئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار السيد علي حسن الذي عاصر الجائزة منذ انطلاقتها الأولى في عام 2007م، وأعرب عن سعادته بشأن الدور الإنساني والاجتماعي الذي تؤديه الجائزة في نشر التوعية الاجتماعية في تعزيز فضيلة البر وبر الوالدين مؤكدا انتشارها بين أطياف المجتمع الكويتي وزيادة الإقبال عليها وتنوع فعالياتها هو خير دليل على نجاحها واستمرارها لهذه الفترة الزمنية وتزايد عدد المشاركين في مسابقات الجائزة، مؤكدا على أن القائمين على الجائزة وعلى رأسهم السيد إبراهيم البغلي حريصون دائما على تعزيز بر الوالدين وكبار السن وبر الوطن باستحداث عدد من المسابقات، وأشار حسن إلى ان عدد المشاركين والفائزين في مسابقات الجائزة لعام 2021م يتضح من خلال البيانات الإحصائية التالية :

