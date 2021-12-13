المؤتمر الصحافي للإعلان عن نتائج وأسماء الفائزين في مسابقات جائزة البغلي للابن البار وأبناء الكويت البررة لعام 2021م

ديوان Diwan

سيعقد إبراهيم البغلي رئيس مجلس إدارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار وراعي جائزة البغلي للابن البار للسنة الخامسة عشرة على التوالي مؤتمراً صحافياً يعلن من خلاله نتائج وأسماء الفائزين في مسابقات جائزة البغلي للابن البار، وأسماء أبناء الكويت البررة لعام 2021م، والذين سيتم تكريمهم برعاية معالي وزير الشؤون الاجتماعية في الحفل الختامي لعام 2021م، مقدراً وشاكراً رعاية معالي وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية لجميع فعاليات وبرامج وأنشطة ومسابقات جائزة البغلي للابن البار لعام 2021م كأحد مشاريع مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار.

