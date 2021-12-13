بيدرسون: الأميركيون والأوروبيون يرغبون في التواصل مع دمشق

عربيات ودوليات

كشف المبعوث الأممي الى سورية، غير بيدرسون انه لمس خلال مباحثاته مع مسؤولين عرب وأميركيين وأوروبيين «امكانية للبدء باستكشاف مقاربة تدريجية للانفتاح على التواصل مع سورية». وقال بيدرسون، في تصريحات صحافية اعقبت لقائه مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق «لمست خلال مباحثاتي مع مسؤولين عرب وأميركيين وأوروبيين امكانية للبدء بمقاربة تدريجية للانفتاح على التواصل مع سورية». وأضاف بيدرسون «لم يتم تحديد موعد للجولة القادمة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وسأتابع لقاءات اليوم مع رئيس الوفد الحكومي الى اللجنة».

