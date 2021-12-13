100 قتيل في أعاصير «تفوق التصور»

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واشنطن- الوكالات: قضى 100 شخص على الأقل في خمس ولايات في وسط الولايات المتحدة وجنوبها بسبب اعاصير وعواصف اعتبر الرئيس جو بايدن انها «مأساة تفوق التصور». وأحصي سبعون قتيلا في ولاية كنتاكي وحدها. وقال حاكم كنتاكي اندي بيشير «كنا شبه متأكدين من اننا سنخسر اكثر من خمسين (من سكان الولاية) وأنا متأكد راهنا ان هذا العدد يتجاوز سبعين، وقد يتجاوز مئة».

وأظهرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي مباني دمرتها العاصفة فيما تناثرت قضبان حديد ملتوية وأشجار مقتلعة وحجارة في الشوارع تاركة وراءها واجهات منازل مدمرة.

ولحقت اضرار بالعديد من مقاطعات كنتاكي جراء الاعصار الأقوى على الاطلاق، والرياح المرافقة التي تجاوزت سرعتها 300 كيلومتر. واعتبرت مدينة مايفيلد التي تضم عشرة آلاف نسمة الأكثر تضررا في الولاية. وقضى اربعة اشخاص في ولاية تينيسي وشخصان في اركسناو وشخص واحد على الأقل في ميزوري حسب مسؤولين ووسائل اعلام محلية. وقضى ستة اشخاص على الأقل في ايلينوي جراء انهيار مستودع لشركة امازون كان داخله قرابة مئة موظف.

واعتبر بايدن ان الأعاصير التي خلفت عشرات القتلى في الولايات المتحدة تشكل «مأساة تفوق التصور». وأوضح عبر «تويتر» انه اطلع على آخر التطورات الميدانية، مضيفا «نعمل مع حكام (الولايات) لضمان توافر ما هو ضروري لنا للبحث عن ناجين».

وقال بايدن لاحقا في تعليقات تلفزيونية «انها مأساة. وما زلنا حتى الآن لا نعرف عدد الخسائر في الأرواح والنطاق الكامل للأضرار»، متعهدا ارسال مساعدات فدرالية الى الولايات حيث تسببت العواصف بأضرار. وأشار بايدن الى ان الوكالات الفدرالية للاستجابة للكوارث بدأت بالفعل الانتشار في الميدان. ولفت الى ان حالة الطوارئ اعلنت في كنتاكي، ويمكن ان تتبعها مناطق اخرى اذا طلب حكام الولايات المتضررة ذلك. وأكد بايدن عزمه على التوجه الى كنتاكي، لكنه شدد على انه لا يريد «عرقلة» عمليات الاغاثة.

واعتبر الرئيس الأميركي ان التغير المناخي يجعل الطقس «أكثر حدة»، من دون ان يُحدد الصلة المباشرة بين تغير المناخ والكارثة التي حلت بالبلاد مساء الجمعة. وقال «الحقيقة هي اننا جميعا نعلم بأن كل شيء يكون اكثر حدة عندما يكون المناخ دافئا، كل شيء».

وكان اطول اعصار اميركي تم تتبعه هو عاصفة امتدت 219 ميلاً في ولاية ميسوري عام 1925 وحصد ارواح 695 شخصاً.

وقالت سبرينغز لوري ووتون التي تقيم في داوسن لشبكة سي ان ان «في البداية، كنا نسمع هطول المطر. لكن فجأة، سمعنا صوتاً قوياً جداً كأنه قطار». وأضافت «لم اظن انه سيستمر وقتاً طويلاً... اختفى بعد ثلاث او اربع ثوانٍ. لكن عندما خرجنا من المنزل، تبين لنا ان الأضرار تفوق التصور». وتابعت «هناك اشياء كثيرة متناثرة، ومن الصعب تحديد الأغراض وهوية صاحبها. وخطوط الكهرباء على الأرض، لذا يجب توخي الحذر الشديد».

وأشار دين باترسون من شرطة كنتاكي الى ان الأضرار «لا توصف»، مضيفاً «لم نشهد من قبل ما نشاهده الآن». وقال حاكم ايلينوي جي بي برايتزر «صلواتي لأهالي ادواردسفيل». وأضاف «شرطة ولاية ايلينوي ووكالة ادارة الكوارث في ايلينوي تنسقان عن كثب مع المسؤولين المحليين، وسأواصل مراقبة الوضع».

وحذر علماء من ان التغير المناخي يزيد شدة العواصف ووتيرتها، ما يمثل تهديدا متزايدا لمناطق تشهد اصلا ظروفا مناخية قاسية.

