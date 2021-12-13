جدار بطول ملعب كرة قدم سحق عمال مخزن «أمازون»

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يانت لويس - الوكالات: تأكد مقتل ما لا يقل عن ستة من العاملين في شركة امازون، في مخزن بالقرب من سانت لويس بالولايات المتحدة، عندما اجتاحت سلسلة من الأعاصير المنطقة، ما ادى الى انهيار سقف المخزن وسقوط جدار سميك، اطول من ملعب لكرة القدم، فوق العمال.

وقال رئيس ادارة الاطفاء جيمس ويتفورد، ان 45 من موظفي امازون نجوا من الموت في منشأة ادواردزفيل بولاية ايلينوي. وتخلت السلطات عن امل العثور على احياء آخرين مع تحولها من جهود الانقاذ الى جهود الانتشال التي من المتوقع ان تستمر لأيام. واجتاحت اعاصير ست ولايات اميركية مساء الجمعة مخلفة دمارا في منازل وشركات.

وقال ويتفورد ان مصنع امازون تعرض للاعصار وكانت قوة الرياح شديدة لدرجة انها اقتلعت سقف المصنع وانهار المبنى نفسه. وأضاف انه لم يتضح عدد العمال الذين ما زالوا في عداد المفقودين، لأن امازون لم يكن لديها تعداد دقيق لعدد الأشخاص الذين يعملون في الموقع وقت حدوث الأعاصير..

وقال آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لأمازون، على «تويتر»، ان الشركة «في غاية الأسى لفقد» افراد من عامليها وستواصل العمل عن كثب مع السلطات المحلية في جهود الانقاذ.

وتجمع الزملاء وأفراد عائلات العمال امام انقاض المبنى في محاولة لمعرفة اي اخبار عن احبائهم خارج مساحة 500000 قدم مربع من الخرسانة والفولاذ تحولت الى كومة من الحطام وقال جاسي «أفكارنا مع عائلاتهم في هذا الوقت العصيب. مع استمرار تطور هذا الوضع، اريد ان يعرف مجتمع اداوردزفيل اننا نعمل عن كثب مع المسؤولين المحليين وأول المستجيبين لدعمهم».

