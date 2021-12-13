عاصفة ثلجية كبيرة تهدد كاليفورنيا!

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لوس أنجليس - الوكالات: تتجه عاصفة قوية صوب شمال كاليفورنيا، مبشرة بسقوط نحو 10 اقدام (3 امتار) من الثلوج على قمم جبال سييرا نيفادا وهطول الأمطار، التي تشتد الحاجة اليها، في جميع انحاء المنطقة.

ويتوقع خبراء الأرصاد هطول امطار غزيرة في منطقة الخليج، مع بدء تساقط الثلوج في سيراس قبل ان تزداد غزارة اليوم وغدا والثلاثاء، مع احتمال سقوط الثلوج على قمم جبال منطقة الخليج. وكانت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية قد حذرت «اذا كنت تعيش في سييرا، فان اليوم هو آخر يوم للاستعداد لعاصفة شتوية تمتد لأيام وستظل عالقة في الأذهان لسنوات قادمة». وقال سكوت ماغواير خبير الأرصاد الجوية في مكتب رينو التابع لخدمة الأرصاد الجوية، والذي يراقب منطقة تقع على امتداد خط ولاية نيفادا، ان عاصفة اخرى ستهب على ولاية كاليفورنيا منتصف الأسبوع وستتسبب في تساقط الثلوج. في غضون ذلك، حذر مركز سييرا افلانش من حدوث انهيارات ثلجية كبيرة ومدمرة من جراء تساقط الثلوج الغزيرة المصحوبة بهبوب رياح عاتية على قمة كتلة ثلجية ضعيفة. وأشار خبراء الأرصاد الى ان منخفضا جويا قادما من شمال غرب المحيط الهادئ اتجه صوب المناطق الساحلية شمال سان فرانسيسكو ليلة السبت وتسبب في سقوط امطار خفيفة. في شمال غرب المحيط الهادئ، اصدر مركز الأرصاد الجوية تحذير من عاصفة شتوية قوية تضرب المنطقة بما في ذلك منتجع للتزلج حيث ادى انهيار جليدي السبت الى مقتل رجل يبلغ من العمر 60 عاما وطمرت الثلوج 5 آخرين قبل ان تتمكن قوات الانقاذ من انتشالهم احياء. وقالت سارة مكوركل، اخصائية الأرصاد الجوية في مكتب خدمة الأرصاد الجوية، ان التوقعات تشير الى هطول امطار غزيرة بالقرب من سان فرانسيسكو ليل الأحد الاثنين مع اتجاه العاصفة الى الشرق والجنوب.

