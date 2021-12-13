رياح عاتية تقطع الكهرباء عن مئات آلاف المنازل والمنشآت في كندا

عربيات ودوليات

أونتاريو - الوكالات: أفادت شركة «هايدرو وان» للكهرباء بأن رياحا شديدة هبت على اقليم اونتاريو الكندي ادت الى انقطاع الكهرباء عن اكثر من 280 الف منزل ومنشأة. وأشارت شركة «هايدرو»، التي تزود حوالي 1.4 مليون عميل بالكهرباء في الاقليم الى ان «التيار عاد لبعض المتضررين في وقت لاحق»، لافتة الى انها تتوقع مزيدا من الأعطال حتى تهدأ سرعة الرياح. وبالرغم من عودة الكهرباء الى حوالي 78 الف عميل، فلا يزال 210 آلاف آخرين بلا كهرباء. من جانبها، حذرت هيئة البيئة والتغير المناخي الكندية من الرياح في المناطق الجنوبية من اونتاريو موضحة انه من المتوقع ان تصل سرعة الرياح الى 120 كيلومترا في الساعة.