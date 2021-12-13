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عربيات ودوليات

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ولي العهد السعودي بحث مع الكاظمي تعزيز التعاون المشترك


بحث ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تعزيز وتطوير علاقات بلديهما. وتلقى الكاظمي اتصالا هاتفيا من الامير محمد بن سلمان صباح امس جرى خلاله «بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك وسبل دعمه وتطويره وبما يخدم مصالح شعبي البلدين» كما قال بيان صحافي لرئاسة الحكومة العراقية. واشار الى ان ولي العهد السعودي هنأ الكاظمي لمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية التي احتفل بها العراق اضافة الى مناقشة أوجه العلاقات بين البلدين ومجالات التعاون القائمة حالياً وسبل دعمها وبما يخدم مصالح شعبيهما.


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