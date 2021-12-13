«الخليجي» ومصر يدشِّنان «آلية التشاور السياسي»

عربيات ودوليات

أعلنت الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري توجه امس إلى المملكة العربية السعودية؛ لتدشين آلية التشاور السياسي بين مصر ودول الخليج. وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، إن شكري سيبحث في السعودية تدشين آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون؛ والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف حافظ أن تدشين آلية التشاور السياسي المصري - الخليجي يأتي «استمراراً لمسيرة العلاقات المصرية الخليجية الراسخة، وما تتسم به من عمق ومتانة على مختلف المستويات».

وأشار إلى أن «هذه الآلية تعكس حرص الجانبين على دورية التنسيق والتشاور بينهما، لاسيما تجاه التحديات المُشتركة التي تواجه المنطقة العربية، وما يقتضيه ذلك من توحيد الصف».

وجدد تأكيده على أن «أمن واستقرار الخليج جزء لا يتجزأ، من الأمن القومي المصري».

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد في لقائه مع نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الذي زار القاهرة مطلع العام الجاري، خصوصية «العلاقات المصرية- الخليجية، وارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري»، عادّاً هذه العلاقة «أحد ثوابت السياسة المصرية الراسخة».

الى ذلك أعرب السفير المصري لدى قطر، عمرو الشربيني، عن رغبة بلاده في تطوير التعاون بين القاهرة والدوحة في المجالات كافة، مؤكداً وجود اهتمام كبير بزيادة التعاون الاقتصادي وتوسيع الاستثمارات القطرية في مصر.

وفي حوار مع صحيفة «الراية» القطرية، نُشر امس أشاد عمرو الشربيني بالعلاقات الأخوية التاريخية بين قطر ومصر، وهو ما مكّنهما من تجاوز تحديات الفترة الماضية، مؤكداً الانطلاقة الجديدة للعلاقات والآفاق الواعدة للتعاون؛ بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين الشقيقَين. وقال إن المرحلة الحالية تشكل بداية لانطلاقة طموحة للارتقاء بأطر التعاون في المجالات كافة، حيث يجري التأسيس لمرحلة جديدة للعلاقات ترسخ روابط الأخوة والصلات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ولفت إلى أنه عقب قمة العُلا انتقل البلدان إلى مرحلة جديدة تقوم على المصالح المُشتركة والاحترام المتبادل، مؤكداً أن الدوحة والقاهرة قادرتان على عمل الكثير معاً لإعادة العلاقات إلى سابق عهدها وبدء صفحة جديدة.

وأضاف «نحن في بداية طريق واعد لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، حيث توجد إرادة سياسية مشتركة ونتطلع إلى العمل معاً يداً بيد، لإقامة أفضل العلاقات في إطار الأسرة العربية الواحدة». وأشار الشربيني إلى أن الزيارات على الجانبين تأتي تعبيراً عن المناخ الجديد للعلاقات القطرية المصرية، ومقدمة لزيارات أخرى مهمة ومشاريع مشتركة للتعاون. وتابع «لدينا رغبة صادقة في تطوير التعاون مع قطر وتعزيزه في المجالات كافة، وهناك دعوات رسمية متبادلة تم توجيهها لتبادل الزيارات بين البلدين».

وأوضح الشربيني أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لم يتوقف، لكنه بحاجة إلى دفعة؛ لزيادته وتوسيعه، لافتاً إلى وجود اهتمام كبير بزيادة التعاون الاقتصادي وتوسيع الاستثمارات القطرية في مصر التي تشهد نهضة اقتصادية كبيرة.

