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عربيات ودوليات

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الدرعية عاصمة الثقافة العربية 2030


الرياض- الوكالات: ذكرت وكالة الانباء السعودية «واس» امس انه من المنتظر أن يتم الإعلان عن اختيار «الدرعية» العاصمة العربية للثقافة لعام 2030م، خلال اجتماع وزراء الثقافة العرب، المقرر انعقاده بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الحالي.
وقالت الوكالة إن ذلك يأتي بعد أن رفعت المملكة طلباً رسميا إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» ووافقت عليه اللجنة الدائمة للثقافة التابعة للمنظمة، والتوصية بعرضه في أجندة اجتماع وزراء الثقافة العرب المقبل، للمصادقة على الاختيار خلال الاجتماع الوزاري.


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