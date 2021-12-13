ترامب: محمود عباس كان بمثابة «الأب بالنسبة لي»!

عربيات ودوليات

ترامب- الوكالات: كشف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) كان يريد السلام أكثر من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتانياهو.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري «واللا»، أن الصحافي الإسرائيلي باراك رافيد، قد نشر كتابا بعنوان «سلام ترامب: الاتفاقيات الإبراهيمية والثورة في الشرق الأوسط»، يحكي فيه أن الرئيس الأميركي السابق قد هاجم، وبقوة، بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، موجها انتقادات شديدة اللهجة له.

وأوضح الصحافي الإسرائيلي أن ترامب أدرك، مبكرا، أن نتانياهو يمثل عقبة أكبر من أبومازن أمام تحقيق السلام، موضحا على لسان الرئيس الأميركي السابق، أن الرئيس محمود عباس «كان رائعا» مشيرا إلى أنهما عقدا اجتماعات رائعة.

ونقل على لسان ترامب، وصفه للرئيس الفلسطيني بمثابة «الأب بالنسبة لي» لافتا إلى أن ترامب قد شدد على أن أبو مازن أراد تحقيق السلام، مقارنة بناتنياهو. وأفاد ترامب بأن نتانياهو لم يرغب، أبدا، في توقيع اتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني، وأن أحد أهم أسباب فشله في استمرار «صفقة القرن» الخاصة بالسلام في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا بين الفلسطينيين وإسرائيل هو نتانياهو نفسه الذي لم يرغب أبدا في تحقيق السلام مع الفلسطينيين.

من جهة ثانية كشفت وسائل اعلام بريطانية عن «انقلاب باور بوينت» وهي خطة كان ترامب قد أعدها للإطاحة بفوز الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن. وحسب صحيفة «الإنبندنت» البريطانية، فإن خطة أعدها الرئيس الأميركي السابق وفريقه، للانقلاب على فوز الرئيس الحالي جو بايدن، تتكون من 36 صفحة. وأكدت الإنبندنت أن الخطة من المرجح أنها قد تم تسليمها إلى لجنة التحقيق المشكلة من مجلس النواب للنظر في أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير. وأكدت أن الذي سلمها هو رئيس موظفي البيت الأبيض السابق في عهد ترامب، مارك ميدوز، وجاءت على هيئة عرض في برنامج «باوربوينت». ووفقا للصحيفة فقد كشفت وثيقة مسربة منفصلة كيف كانت إدارة ترامب تحاول قلب فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات، مؤكدة أنها تضمنت ادعاء بسيطرة الصين «بشكل منهجي على نظامنا الانتخابي مما يشكل حالة طوارئ للأمن القومي».و يحمل العرض في باور بوينت عنوان «تزوير الانتخابات والتدخل الأجنبي وخيارات 5 يناير»، وهو اليوم الذي يسبق أحداث 6 يناير الشهيرة. ودللت الوثيقة على سيطرة الصينيين على النظام الانتخابي بادعاء مفاده أن «آلات التصويت الإلكترونية تعرضت للاختراق، وأنه لا يمكن الوثوق بها في توفير فرز دقيق للأصوات». وتضمنت الوثيقة عدة اقتراحات منها «حالة طوارئ أمنية، والإعلان عن التشكيك الكامل في التصويت الإلكتروني، وبالتالي تكون نتائجه غير سليمة». وفي الوثيقة كذلك بعض الخيارات التي يمكن لنائب الرئيس وقتها مايك بنس أن يلجأ إليها ليعيد ترامب إلى السلطة، وذلك أثناء جلسة التصديق على رئاسة بايدن.

