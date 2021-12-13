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انتهى من تصوير «دحباش» و«العثرة»

جاسم النبهان: ابنتي حصة رائعة و«رفعت راسي».. وأتشرف دائماً بها

مشاري حامد
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الإثنين 13 ديسمبر 2021

انتهى الفنان القدير جاسم النبهان من اكثر من مشروع فني ومنها تصوير فيلم العثرة وهي فكرة وليد سراب ومن تأليف وإخراج محمد الفرج ويشارك في بطولته زهرة عرفات والعمل من إنتاج شركة هيوج ومن المتوقع عرضه قريباً والفيلم يصنف ضمن فئة الرعب ويدور في جو من التشويق والإثارة وايضا مسلسل دحباش مع المخرج حسين ابل وتاليف مشاري العميري ومشاركة عدد من النجوم ومنهم عبدالرحمن العقل ومحمد جابر وعبدالامام عبدالله واخرين.
كما كانت مشاركة بوطلال مميزة في حفل افتتاح مهرجان الكويت المسرحي الذي اقيم مؤخرا رغم دخوله للمشفى قبل ساعات من العرض إلا انه نسي أمر صحته ووقف على الخشبة بكل حب، وعند سؤاله عن سبب اصراره على الوقوف رغم سوء حالته الصحية قال: هذا هو واجبي كفنان فالأشجار تموت واقفة ولن أنسى ما حييت أن النجم الراحل كنعان حمد توفي بين يدي خلال مسرحية ذوبان الجليد فقد احتضر على خشبة المسرح فلابد أن أظل داعماً ومؤازراً للمسرح.
واما عن رأيه بمشاركة ابنته الفنانة حصة النبهان في المهرجان قال: ابنتي رائعة ومشرفة وقد رفعت رأسي بها إذ قمت مصفقاً في نهاية العرض بسبب انبهاري بالعمل واداء مخرجات المعهد العالي للفنون المسرحية وبالوقت نفسه حزنت على عدم وجود اي مخرجات أخريات سوى المعهد فقد تم قمع المسرح ثلاثين عاماً في الكويت اختفى المسرح المدرسي واختفت المواهب واقتصرت المشاركات على المعهد العالي للفنون المسرحية.
واضاف قائلاً: أتمنى أن تتوسع التجارب الشبابية وأن تزيد الحركة المسرحية في الكويت ولا يقتصر العرض على يوم واحد في مسرح واحد.


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