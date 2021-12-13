جاسم النبهان: ابنتي حصة رائعة و«رفعت راسي».. وأتشرف دائماً بها

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انتهى الفنان القدير جاسم النبهان من اكثر من مشروع فني ومنها تصوير فيلم العثرة وهي فكرة وليد سراب ومن تأليف وإخراج محمد الفرج ويشارك في بطولته زهرة عرفات والعمل من إنتاج شركة هيوج ومن المتوقع عرضه قريباً والفيلم يصنف ضمن فئة الرعب ويدور في جو من التشويق والإثارة وايضا مسلسل دحباش مع المخرج حسين ابل وتاليف مشاري العميري ومشاركة عدد من النجوم ومنهم عبدالرحمن العقل ومحمد جابر وعبدالامام عبدالله واخرين.

كما كانت مشاركة بوطلال مميزة في حفل افتتاح مهرجان الكويت المسرحي الذي اقيم مؤخرا رغم دخوله للمشفى قبل ساعات من العرض إلا انه نسي أمر صحته ووقف على الخشبة بكل حب، وعند سؤاله عن سبب اصراره على الوقوف رغم سوء حالته الصحية قال: هذا هو واجبي كفنان فالأشجار تموت واقفة ولن أنسى ما حييت أن النجم الراحل كنعان حمد توفي بين يدي خلال مسرحية ذوبان الجليد فقد احتضر على خشبة المسرح فلابد أن أظل داعماً ومؤازراً للمسرح.

واما عن رأيه بمشاركة ابنته الفنانة حصة النبهان في المهرجان قال: ابنتي رائعة ومشرفة وقد رفعت رأسي بها إذ قمت مصفقاً في نهاية العرض بسبب انبهاري بالعمل واداء مخرجات المعهد العالي للفنون المسرحية وبالوقت نفسه حزنت على عدم وجود اي مخرجات أخريات سوى المعهد فقد تم قمع المسرح ثلاثين عاماً في الكويت اختفى المسرح المدرسي واختفت المواهب واقتصرت المشاركات على المعهد العالي للفنون المسرحية.

واضاف قائلاً: أتمنى أن تتوسع التجارب الشبابية وأن تزيد الحركة المسرحية في الكويت ولا يقتصر العرض على يوم واحد في مسرح واحد.

