شيرين تفاجئ جمهور «مهرجان أم الإمارات» بحلاقة شعرها

إضاءات

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب حليقة الشعر في أول ظهور لها بعد إعلان طلاقها على مسرح مهرجان أم الإمارات في أبوظبي، وشكلت مفاجأة كبيرة للجمهور الحاضر في الحفل، ولجمهور الوطن العربي عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتؤكد خلال حديثها على المسرح قائلة: مبسوطة أني معاكم، ويا رب تقبلوني بشكلي ده وأضافت: أنا كده فقت، وسط صيحات الجمهور المتفاجئ بجرأتها والفرح بظهورها من جديد عبر مهرجان أم الإمارات من خلال شركة الياسري للإنتاج الفني متمثلة بالمخرج والمنتج صلاح الياسري، الذي أكد حماس شيرين في الكواليس للظهور أمام الجمهور بهذا اللوك الجديد، وقال: الفنانة شيرين فنانة كبيرة وتحترم جمهورها، وكانت متحمسة للظهور بهذا اللوك (حليقة الشعر) قبل الحفل، ولسماع ومشاهدة ردة فعل الجمهور، والتي أبدت احترامها ومحبتها له، حيث أعربت أنها مشتاقة للغناء على مسرح مهرجان أم الإمارات. وشكرت شيرين دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي والياسري للإنتاج الفنى على التنظيم الرائع وحسن الإستقبال والضيافة، ليؤكد صلاح الياسري أنه بدأ الاتفاق معها من أجل ظهورها معه من خلال حفلة كبيرة في إكسبو 2020 دبي، وقال: نحن الياسري للإنتاج الفني المسؤولون عن حجوزات الفنانين العرب والفرق الموسيقية في إكسبو 2020، ونظمنا جميع الحفلات العربية على مسرح اليوبيل، ولدينا الكثير من المفاجآت من أسماء عربية كبيرة ستكون معنا في حفلات إكسبو 2020. وأكد أنه يقوم بتنظيم حفلات مهرجان أم الإمارات للعام الثالث على التوالي، شاكراً ثقة دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وإدارة معرض إكسبو 2020 دبي.

