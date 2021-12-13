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برشلونة قلق من التعاقد مع كافاني


كشف تقرير صحافي إسباني، عن وجود حالة من القلق داخل نادي برشلونة، من إمكانية التعاقد مع الأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم مان يونايتد الانكليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية. وقالت صحيفة «سبورت» الإسبانية: «يوجد بعض القلق داخل الأمانة الفنية لبرشلونة، بشأن الحالة البدنية للاعب الذي لم يلعب أساسيَا سوى 8 من أصل 23 مباراة لعبها الشياطين الحمر». وأضافت: «كافاني الذي ينتهي عقده في يونيو 2022، قد يصل لبرشلونة على سبيل الإعارة وبتخفيض كبير في راتبه، ورغم أن هذه الظروف ستساعد برشلونة على حسم الصفقة، إلا أن هناك حالة قلق بسبب حالته البدنية».


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