رونالدو منح يونايتد الفوز

دوليه

احتاج مان يونايتد الى ركلة جزاء لحسم مباراته مع مضيفه نوريتش سيتي 1-0 سجلها نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو (75) أول من امس في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنكليزي. ولحق مان يونايتد مؤقتا بوست هام الى المركز الرابع برصيد 27 نقطة. وبقيت الصدارة على حالها بانتصارات بشق النفس وبركلات الجزاء للثلاثي مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب وليفربول مطارده المباشرة وتشلسي الثالث على ضيوفهم ولفرهامبتون وأستون فيلا 1-0 وليدز 3-2.

وعزز مانشستر سيتي موقعه في الصدارة برصيد 38 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول ونقطتين أمام تشلسي. وعلى ملعب «الاتحاد» في مانشستر، سجل المهاجم الدولي رحيم سترلينغ هدفه المئة في الدوري من ركلة جزاء منتصف الشوط الثاني مانحا فريقه فوزه السادس تواليا في الدوري المحلي.

وجاءت نقطة التحول في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول عندما حصل مهاجم ولفرهامبتون المكسيكي راوول خيمينيس على بطاقة صفراء اثر اعاقته الاسباني رودري من الخلف، قبل ان يحصل على الصفراء الثانية ويتم طرده لانه حاول اعتراض الكرة من مسافة قريبة لدى قيام الاسباني بتنفيذها وذلك بعد 31 ثانية فقط، ليكمل فريقه الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين. واثمر ضغط سيتي هدف المباراة الوحيد عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء اثر لمسة يد من البرتغالي المخضرم جواو موتينيو داخل المنطقة ترجمها سترلينغ بنجاح (66).

وعلى ملعب «أنفيلد»، أفسد المهاجم الدولي المصري محمد صلاح عودة أسطورة الفريق ستيفن جيرارد إلى ليفربول مدرباً لفريق أستون فيلا، عندما سجل هدف الفوز لفريقه من ركلة جزاء (67).وهو الفوز الخامس توالياً والحادي عشر هذا الموسم لليفربول الذي هز الشباك للمرة الـ31 توالياً في مختلف المسابقات معادلاً إنجازاً حققه في الفترة بين أبريل 1957 ويناير 1958. وقال المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب: «كانت الدقائق الـ75 الأولى كرة قدم رائعة»، مضيفا «لعبنا في المساحات التي أردناها لكننا لم نترجم الفرص التي سنحت أمامنا إلى أهداف». واستعاد تشلسي التوازن عقب خسارته أمام جاره وست هام، فقلب الطاولة على ضيفه ليدز ليخرج فائزاً 3-2. وكان ليدز البادئ بالتسجيل عندما حصل على ركلة جزاء اثر عرقلة الويلزي دانيال جيمس من قبل المدافع الإسباني ماركوس ألونسو فانبرى لها البرازيلي رافينيا بنجاح على يمين الحارس السنغالي إدوار مندي (28).

وأدرك ماونت التعادل عندما تابع بيسراه كرة عرضية لالونسو على يمين الحارس الفرنسي إيلان ميلييه (42). وحصل تشلسي على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني اثر عرقلة مدافعه الالماني أنتونيو روديغر داخل المنطقة من قبل رافينيا فانبرى لها الاختصاصي الايطالي جورجينيو بنجاح (58).

ونجح ليدز في ادراك التعادل عبر جو غيلهاردت، بديل رافينيا، في الدقيقة 83.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة اقتنص روديغر ركلة جزاء ثانية اثر عرقلته من المدافع البولندي ماتيوس كليخ فانبرى لها جورجينيو بنجاح أيضاً (90+4).

وحذا أرسنال حذو جاره اللندني تشلسي واستعاد نغمة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين وحقق فوزاً مستحقاً على ضيفه ساوثمبتون بثلاثية نظيفة. وحسم النادي اللندني النتيجة في شوطها الاول بتسجيله هدفين عبر المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت (21) ولاعب الوسط النروجي مارتن أوديغارد (27). وعزز المدافع البرازيلي ماغالاييس غابريال تقدم أرسنال بهدف ثالث (62).

وانتزع ارسنال المركز السادس مؤقتاً بفارق نقطة واحدة أمام جاره توتنهام الذي تأجلت مباراته مع برايتون بسبب بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف فريق المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي حيث وصل عدد الإصابات الى ثماني بين اللاعبين، إضافة الى عدد من العاملين في طواقم الفريق اللندني.

