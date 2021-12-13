كريستيانو: خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح

دوليه

حفز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مان يونايتد، زملاءه في أولد ترافورد، بعد الفوز على نورويتش سيتي 1-0، ضمن مباريات الجولة 16 من الدوري الانكليزي.

وسجل رونالدو الهدف الوحيد من علامة الجزاء. وكتب رونالدو عبر حسابه على فيسبوك عقب نهاية اللقاء: «خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح، نحن نعلم ما نريد وما يجب علينا فعله من أجل الحصول عليه، القرار يرجع إلينا! أحسنتم يا شباب! لنذهب أيها الشياطين!».

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فقد أصبح رونالدو ثالث لاعب يسجل مع 3 مدربين مختلفين في مان يونايتد في موسم واحد (سولسكاير، كاريك، رانغنيك).

وسبق رونالدو إلى هذا الرقم الثنائي جيمس هانسون وجو سبينس في موسم 1926-1927 مع المدربين (تشابمان، هيلديتش، بامليت).

أما شبكة سكاي سبورت، فقد أشارت إلى أن رونالدو سجل في شباك 120 ناديا من أصل 160 واجههم طوال مسيرته.

