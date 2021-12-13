أودينيزي فرمل ميلان

دوليه

أسدى أودينيزي خدمة إلى إنتر ونابولي بتعادله مع ضيفه ميلان المتصدر 1-1 أول من أمس في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي. وبكر أودينيزي بالتسجيل عبر مهاجمه البرتغالي بيتو بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة في الدقيقة 17، لكن العملاق الدولي السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش أدرك التعادل لميلان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة. وهو الهدف السابيع لإبراهيموفيتش في الدوري هذا الموسم لكنه لم يكن كافياً لميلان لمصالحة جماهيره عقب خروجه خالي الوفاض من مسابقة دوري أبطال أوروبا بحلوله في المركز الأخير في مجموعته خلف ليفربول الانكليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي. وكان ميلان يمني النفس بالفوز الثالث توالياً للاحتفاظ بالصدارة لكنه سقط في فخ التعادل للمرة الثالثة هذا الموسم فرفع رصيده إلى 39 نقطة وبات مهدداً بالتراجع إلى المركز الثالث. وفرمل فينيتسيا صحوة ضيفه يوفنتوس عندما أرغمه على التعادل 1-1. وترك يوفنتوس المركز الخامس لفيورنتينا. وتلقى يوفنتوس ضربة موجعة في بداية المباراة بإصابة نجمه وصانع ألعابه الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا فترك مكانه للواعد البرازيلي كايو جورج (19 عاماً).ولم تمنع إصابة ديبالا يوفنتوس من افتتاح التسجيل عبر مهاجمه الدولي الإسباني ألفارو موراتا بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للوكا بيليغريني. وضغط أصحاب الأرض بقوة مطلع الشوط الثاني ونجحوا في إدراك التعادل عندما تلقى ماتيا أرامو كرة خارج المنطقة من المدافع السورينامي ريدجيتشيانو هابس فسددها قوية بيسراه داخل المرمى (55). وقاد المهاجم الدولي الصربي دوسان فلاهوفيتش فريقه فيورنتينا إلى إكرام وفادة ضيفه ساليرنيتانا برباعية نظيفة. وارتقى فيورنتينا الى المركز الخامس برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين أمام يوفنتوس، فيما مني ساليرنيتانا بخسارته الثالثة تواليا والثالثة عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند ثماني نقاط في المركز الأخير.

