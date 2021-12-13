بايرن ابتعد في الصدارة

دوليه

ابتعد بايرن ميونيخ حامل اللقب ست نقاط في صدارة الدوري الالماني بفوزه على ضيفه ماينتس 2-1، وتعثر مطارده المباشر بوروسيا دورتموند أمام مضيفه بوخوم 1-1 أول من امس في المرحلة الخامسة عشرة. وقلب العملاق البافاري تخلفه بهدف للنمسوي كريم أونيسيو (22) إلى فوز بهدفين للفرنسي كينغسلي كومان (53) والبديل جمال موسيالا (74).

وخطا بايرن، المنتشي من فوزه على دورتموند 3-2 في المرحلة السابقة، خطوة إضافية نحو احتفاظه بلقبه للموسم العاشر توالياً، حيث رفع رصيده إلى 37 نقطة، فيما تجمد رصيد دورتموند عند 31. وعزز بايرن الذي ضمن حصوله على لقب بطل الخريف قبل مرحلتين من نهاية مباريات الذهاب بفضل فارق الأهداف، الأرقام التي تميل لصالحه إذ حقق 25 فوزاً مقابل 3 تعادلات وخمس هزائم خلال 33 مباراة بمواجهة ماينتس. وأقرّ نجم بايرن ميونيخ توماس مولر قائلاً «لقد جعلنا الحياة صعبة على أنفسنا، فلدينا دائمًا مباريات مثل هذه، نحن مجرد بشر».

وتراجع ماينتس الى المركز الثامن بعدما تجمد رصيده عند 21 نقطة وابتعد أكثر عن الخمسة الاوائل حيث يأمل في المنافسة على مركز مؤهل إلى مسابقة قارية. وفشل رجال المدرب الدنماركي الشاب بو سفنسون (41 عاماً) في تحقيق الفوز للمباراة الثانية توالياً بعد الانتصار على فولفسبورغ بثلاثية نظيفة في المرحلة السابقة عقب الخسارة أمام شتوتغارت 1-2.

وحقق هوفنهايم فوزاً متأخراً على مضيفه فرايبورغ 2-1. وصعد هوفنهايم للمركز الرابع مع 26 نقطة.وتراجع فرايبورغ الذي تعرض لخسارته الرابعة هذا الموسم للمركز الخامس مع 25 نقطة.

وحقق لايبزيغ فوزه الأوّل مع مدربه الجديد دومينيكو تيديسكو الذي حلّ خلفاً للمقال من منصبه الأميركي جيسي مارش، أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 4-1.

ومُني فولفسبورغ بخسارته الخامسة توالياً في مختلف المسابقات بسقوطه على أرضه أمام شتوتغارت 0-2.

