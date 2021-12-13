فوز صعب لإشبيلية

دوليه

عزز إشبيلية رصيده في المركز الثاني من الدوري الإسباني بعد فوزه الصعب على مضيفة أتلتيك بلباو 1-0 اول من أمس في المرحلة السابعة عشرة من البطولة. ويدين النادي الأندلسي بالنقاط الثلاث إلى مهاجمه الدنماركي توماس ديلاني صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 38. ورفع إشبيلية، وله مباراة مؤجلة على أرضه أمام برشلونة الجريح في 21 الشهر الحالي، رصيده في المركز الثاني إلى 34 نقطة. وعوّض إشبيلية خيبته الأوروبية بعد فشله في التأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال بخسارته أمام سالزبورغ النمساوي 0-1 الأربعاء وحلوله ثالثاً في مجموعته. وزاد إشبيلية من محن بلباو الذي لم يذق طعم الفوز في مبارياته الثماني الاخيرة حقق خلالها خمسة تعادلات مقابل 3 هزائم، وتحديداً منذ فوزه على فياريال 2-1 في المرحلة العاشرة في أكتوبر. وبخلاف مجريات اللقاء، افتتح إشبييلة التسجيل بعد كرة خلفية من غونسالو مونتيل إلى ديلاني سددها صاروخية من خارج المنطقة في الزاوية اليسرى العليا لمرمى الحارس أوناي سيمون (39). وفي مباراة ثانية، حقق فالنسيا فوزاً متأخراً على ضيفه إلتشي 2-1 وتقدم للمركز الــ 7 موقتاً. وتعادل ألافيس مع ضيفه خيتافي 1-1. كما فاز إسبانيول على ليفانتي 4-3.

