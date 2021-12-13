مونبلييه سحق بريست

دوليه

سحق مونبلييه مضيفه بريست 4-0 أول من أمس ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي، واضعاً حداً لسلسلة من ستة انتصارات توالياً لمنافسه. وهو الفوز الثالث توالياً لمونبلييه في «ليغ1» بعد متز 3-1 وكليرمون-فيرون 1-0، والثامن له هذا الموسم. وتقدم مونبلييه للمركز الرابع موقتاً مع 28 نقطة، فيما تجمد رصيد بريست عند 24 نقطة في المركز 12. وافتتح مونبلييه التسجيل قبل صافرة نهاية الشوط الأول بفضل الشاب ابن الـ 18 عاماً سيبي ايلي واهي (45+1)، ليهز الشباك للمرة الثالثة في مبارياته الثلاث الاخيرة. وانهار بريست في الشوط الثاني، فاهتزت شباكه ثلاث مرات عبر المهاجم الانكليزي ستيفي مافيديدي (47) وجونيور سالومون سامبيا (60) وفالير جيرمان (85). وفي مباراة ثانية، عمّق رينس من جراح ضيفه سانت اتيان المنقوص عددياً بعد أسبوع من اقالة الاخير مدربه كلود بويول وفي المباراة الاولى لخليفته الموقت جوليان سابليه، ملحقاً به خسارته الرابعة توالياً بعدما اسقطه 2-0، سجلهما المالي البلال تراوري من ركلة جزاء (23) والبديل ناثانايل مبوكو (89).

