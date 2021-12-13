ختام ناجح للجولة الثانية من «موتوكروس الكويت»

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اختتمت أول من أمس السبت منافسات الجولة الثانية من بطولة الكويت للدراجات النارية الرملية (الموتوكروس) التي نظمها النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية على حلبة «الموتوكروس» في مدينة الكويت لرياضة المحركات.

وأحرز المتسابق المتألق براك الجسمي المركز الأول في فئة (MX1) تلاه بدر الدويسان ثانيا ثم جاسم الأنصاري ثالثا، بينما جاء الإماراتي أحمد النعيمي أولاً على فئة (MX2) تلاه خالد الفايز ثانيا ثم عبداللطيف الخنة ثالثا، في حين توج المتسابق البحريني حسين بوطاهر بلقب فئة (كلوب مان)، وجاء مواطنه مشعل خلف في المركز الثاني، والكويتي عبدالرحمن الناصر ثالثاً.

وقال المدير العام للنادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية حمد معرفي إن الجولة الثانية للبطولة كانت ناجحة مثل الجولة الأولى وشهدت مشاركة أبطال من دول الخليج بالإضافة إلى المتسابقين المحليين، مشيداً بالتنظيم الرائع للبطولة ومتوجهاً بالشكر لكل من أسهم في هذا النجاح.

وقال إن السباق سار على ما يرام وان المتسابقين قدموا اداء متميزا منذ الانطلاقة الأولى حتى النهاية، ممتدحاً الاجواء الحماسية التي سادت الجو العام للجولة بمختلف الفئات. وأضاف معرفي أن الجولة المقبلة (الثالثة) ستقام في الثامن من يناير المقبل، ثم تتبعها الجولة الرابعة في 22 من الشهر ذاته على أن الجولة الخامسة الدولية يومي 18 و19 فبراير المقبل تزامناً مع الأعياد الوطنية للبلاد، لافتاً إلى أن تلك الجولة ستشهد مشاركة أبطال عالميين من دول مختلفة. وانطلق السباق في الساعة 09:00 صباحاً، وانتهى بتتويج الفائزين في الساعة 04:30 مساءً، حيث قُسمت المنافسات إلى فترة للتمرين لكل فئة ثم سباقين لفئة كلوب مان وسباقين آخرين لفئتي MX1 و MX2 وفي نهاية السباق تم جمع نتائج السباقين لكل فئة للحصول على النتيجة النهائية.

بدوره، أكد رئيس أنشطة الدراجات الآلية في النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية مدير السباق حمد السيف أن هذه الجولة تأتي استمرارا لعودة نشاط النادي ورياضة الدراجات النارية في الكويت التي توقفت لمدة عامين بسبب جائحة كورونا وعادت في الجولة الماضية يوم 20 نوفمبر الماضي. وأعرب السيف عن سعادته بنجاح هذه الجولة وخروجها على أكمل وجه حيث جاءت على مستوى عالٍ من التنظيم أشاد به المتسابقون وكل الحضور، مرحباً في الوقت ذاته بالمتسابقين الأشقاء من البحرين والإمارات الذين أثبتوا جدارتهم وتفوقوا في السباق. وأضاف السيف: «نتطلع الآن للجولة المقبلة التي ستقام في 8 يناير المقبل بحضور أكبر ومتسابقين أكثر»، متوجهاً بالشكر إلى الهيئة العامة للرياضة متمثلة في المدير العام حمود فليطح ونائبيه د. صقر الملا وعلي مروي على دعمهم لهذه البطولة ولأنشطة النادي المختلفة، ومتمنياً في الوقت ذاته المزيد من الدعم لهذه الرياضة التي تحظى باهتمام فئة كبيرة من الشباب الكويتي.

كما توجه السيف بالشكر إلى رئيس مجلس إدارة النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية عماد بوخمسين وإلى مدير عام النادي عيسى حمزة على اهتمامهما الكبير بكل ما يتعلق في النادي وحرصهما على عودة النشاط وإقامة السباقات ودعمها المادي والمعنوي. وفي نهاية المنافسات قام حمد معرفي بتتويج الفائزين بمشاركة مدير البطولة حمد السيف.

