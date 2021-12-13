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الجسمي سعيد بالتتويج


أبدى المتسابق براك الجسمي سروره بالمشاركة في الجولة الثانية من بطولة الكويت للدراجات النارية الرملية (الموتوكروس) التي نظمها النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية، وقال إنه فخور بتتويجه بالمركز الأول لفئة (MX1) بعد أن حصل على المركز الثاني في الجولة الأولى التي أقيمت في نوفمبر الماضي. وأضاف الجسمي إن السابق شهد منافسة كبيرة من بقية المتسابقين مشيداً بالتنظيم الرائع للبطولة ومؤكداً أن عودة النشاط وإقامة السباقات في الحلبة بعد فترة التوقف الطويلة ألهب حماس المتسابقين ودفعهم إلى المشاركة في البطولة وانتظار بقية الجولات.


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