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النعيمي يشيد بالحلبة


أشاد الإماراتي أحمد النعيمي بالحلبة التي شهدت سباق الموتوكروس وقال إنه حريص دائماً على المشاركة في كل البطولات التي يقيمها النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية على حلبة «الموتوكروس» في مدينة الكويت لرياضة المحركات. وأحرز النعيمي المركز الأول على فئة (MX2) متفوقاً على خالد الفايز وعبداللطيف الخنة. وأبدى النعيمي سعادته بالمشاركة في السباق وحصوله على المركز الأول للمرة الثانية بعد أن توج كذلك بالمركز الأول في الجولة الأولى، وقال النعيمي: «الحلبة رائعة جداً وهي من أفضل الحلبات التي تسابقت عليها، مشيداً بالوقت ذاته بالتنظيم الرائع للبطولة.


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