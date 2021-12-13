العربي فاجأ الكويت في «كرة الصالات للسيدات»

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فاجأ العربي نظيره الكويت حامل اللقب ومتصدر الترتيب وهزمه 5 - 2 ضمن منافسات الجولة الـ 9 من دوري كرة الصالات للسيدات، التي أقيمت أول من أمس على صالة نادي الكويت، وبحضور جماهيري كبير، ليرفع الفائز رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث وبفارق الأهداف عن نادي «الفتاة» الثاني، فيما ظل الكويت في صدارة الترتيب بـ 24 نقطة. وتغلب نادي الفتاة على فتيات العيون 13 – 4، وفاز السالمية على نادي سلوى الصباح 3 – 2، لتشتعل المنافسة على المقعد الآخر المؤهل للمربع الذهبي، بعد تساوي أندية سلوى الصباح، وفتيات العيون، والسالمية بالنقاط (6 لكل فريق).

