loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

العربي فاجأ الكويت في «كرة الصالات للسيدات»


فاجأ العربي نظيره الكويت حامل اللقب ومتصدر الترتيب وهزمه 5 - 2 ضمن منافسات الجولة الـ 9 من دوري كرة الصالات للسيدات، التي أقيمت أول من أمس على صالة نادي الكويت، وبحضور جماهيري كبير، ليرفع الفائز رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث وبفارق الأهداف عن نادي «الفتاة» الثاني، فيما ظل الكويت في صدارة الترتيب بـ 24 نقطة. وتغلب نادي الفتاة على فتيات العيون 13 – 4، وفاز السالمية على نادي سلوى الصباح 3 – 2، لتشتعل المنافسة على المقعد الآخر المؤهل للمربع الذهبي، بعد تساوي أندية سلوى الصباح، وفتيات العيون، والسالمية بالنقاط (6 لكل فريق).


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة