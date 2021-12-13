المواهب الرياضية الكويتية.. ما لها وما عليها؟

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شدني فيديو متداول على الواتس أب يتكلم فيه لاعب العربي السابق فراس الخطيب وهو الآن مساعد مدرب عن رأيه في كرة القدم الكويتية وهل نحن في وضع جيد فأجاب بكل عقلانية بأنه اذا استمرت ادارة الرياضة واتحاد القدم بهذا الاسلوب فلا تتوقعوا ان تحققوا اي انجاز كروي فالكويت تفتقر للمواهب في اللعبة.... الخ. طبعا هذا الكلام واقعي وليس بالجديد الا انني اخالفه الرأي بأن الكويت طوال عمرها ولادة للمواهب الرياضية بكل الالعاب وكرة القدم على الاخص. فقد حققنا انجازات رياضية عالمية وقارية وعربية وخارجية في الكثير من الالعاب وايضا بكرة القدم... فما فائدة المواهب بوجود ادارة عقيمة تدير الرياضة بعقلية القوة والمال الفاسد التي يرتضي فيها البعض لاخذ قرارات تهم مصالحهم الشخصية. فمن خلال خبرتي الطويلة في مجال اللعبة اعتقد اننا محظوظون في اننا نملك مواهب يشيد بها كل من يفهم كرة القدم عندما كانت تحت مسؤولية ادارات ورجالات تعرف كيف تتعامل معهم.. اما الان فالاتجاهات الموجودة في احتضان اللاعبين الموهوبين تجدهم في الاكاديميات الكروية التي انشئت (اغلبها من غير تراخيص) ووصل عددها الى اكثر من 72 اكاديمية لا نعرف مستوى تأهيل من يديرها وما هي برامجهم الفنية؟ المهم عندهم هو ان تحصد من وراء اي لاعب يرغب بالانضمام لهذه الاكاديميات (سواء كان ضعيفا او مميزا وموهوبا) كسبا للمال وليس مصلحة كرة القدم.

فبالامس (ايام الزمن الجميل) اهتم الاتحاد بعمل اكاديمية برئاسة رئيس لجنة التدريب الشيخ احمد النواف عندما كان عضوا في الاتحاد حيث كلفت انا واخي العزيز جواد مقصيد بالتعاون مع الاندية الرياضية لادارتها.. وكان يتابعنا في ذلك الوقت المدرب الاوكراني فاليري لوبانوفسكي وكان معجبا بما نقوم به من مسابقات واختبارات لموهوبي الاندية والذين بقي منهم البعض الى الآن (صالح الشيخ لاعب القادسية). هذا ليس مدحا فيما اسرده؟ ولكن كانت ادارة الاتحاد والاندية تدعم هذه المواهب وتحرص على احتضانهم من قبل خبرات كروية كبيرة وبالفعل لم نكن نبحث عن الكسب المادي ولكننا كنا نعمل من اجل اكتشافهم وتطوير قدراتهم الكروية... ان العمل مع الموهوبين يجب ان يكون من مدربين ذوي خبرة وليس بمدربين تجاريين لم يمض على اعتزالهم اللعب اكثر من خمس سنوات وبشهادات تدريب متواضعة وامكانيات لا تليق بتدريب الموهوبين فأنا شخصيا ارفض ان يدرب الناشئين مدرب ناشئ (قليل الخبرة والتأهيل) لذا فمقولة اننا بعيدون عن الفوز بالبطولات واقع صحيح يجب ان نتقبله ما دام هذا هو اسلوب ادارتنا للكرة! والقادم كما يبدو اكيد اسوأ...... والله من وراء القصد.

