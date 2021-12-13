العربي وكاظمة لتحديد ثالث كأس الأمير

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يتنافس العربي وكاظمة على المركز الثالث لمسابقة كأس الأمير عندما يلتقيان في الـ 06:40 مساء اليوم على ستاد ثامر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة التي ستقام مباراتها النهائية يوم 21 ديسمبر الحالي وتجمع القادسية مع الكويت.

وتأجلت المسابقة من الموسم الماضي بسبب ظروف جائحة كورونا واستحقاقات الأزرق، وبينما خسر العربي حامل اللقب أمام غريمه التقليدي القادسية بهدف دون رد في الدور نصف النهائي، سقط كاظمة أمام الكويت بنتيجة 1-2 في الدور ذاته.

وتبدو مواجهة اليوم “بروفة” للقاء الذي سيجمع الفريقين في الجولة الخامسة للدوري الممتاز السبت المقبل، حيث يتصدر البرتقالي المسابقة برصيد 10 نقاط، في حين يحتل العربي المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

وظهر كاظمة بصورة جيدة في الجولات الأربعة للدوري بفضل تألق مهاجمه شبيب الخالدي متصدر هدافي الدوري برصيد 4 أهداف إلى جانب عمر الحبيتر وبندر بورسلي والبرازيلي إدواردو والأردني أحمد العرسان. في المقابل، ربما يمنح الكرواتي أنتي ميشا مدرب العربي الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا كثيراً مع الأخضر في مسابقة الدوري لا سيما المهاجم الشاب سلمان العوضي، في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن نية النادي الاستغناء عن السوري علاء الدالي الذي لم يظهر بالصورة المطلوبة خلال الفترة الماضية. ويضم العربي أسماء مميزة في مقدمتها الليبي السنوسي الهادي وعلي خلف وبندر السلامة وسلطان العنزي وعبدالله الشمالي والحارس سليمان عبدالغفور.

