«أزرق السلة» إلى إسطنبول

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يتوجه منتخب كرة السلة اليوم الى مدينة اسطنبول التركية للانتظام في معسكر تدريبي استعدادا للمشاركة في بطولة الالعاب الخليجية التي تستضيفها الكويت يناير المقبل. ويستمر معسكر الفريق الذي سيخوض خلاله عددا من المباريات الودية، لغاية 4 يناير المقبل قبل العودة للمشاركة في البطولة اذ ستبدأ منافسات كرة السلة قبل الافتتاح وتحديداً من 7 الى 15 يناير. ويترأس الوفد رشيد العنزي رئيس الاتحاد ويضم عويد العنزي وعبدالرحمن الناشي عضوي مجلس الادارة ومحمد الحميدان مديراً للمنتخب بالاضافة الى المدير الفني عادل التلاتلي ومساعديه خالد العميري وجاسم الارملي وجهاد الغالي اخصائي العلاج الطبيعي و17 لاعبا هم احمد البلوشي وتركي حمود والكسندر الغيص وحمد عدنان ومحمد عدنان وحسين الخباز ويوسف بورحمة ومحمد اشكناني وصالح اليوسف وعبدالرحمن السهو وسهو السهو وعلي الهدهود وعبدالعزيز الحميدي وعبدالله الشمري وعبداللطيف غانم ويوسف الحمدان وعمران عنبر، وسيقوم الجهاز الفني باختيار 12 لاعبا بعد المعسكر. من جانبة قال رئيس الاتحاد رشيد العنزي ان المنتخب يطمح لتحقيق افضل نتيجة في البطولة مشيراً الى الازرق يمتلك العديد من العناصر القوية غير انه لم يلعب التصفيات الاسيوية بعكس المنتخبات الخليجية الاخرى التي لعبت العديد من المباريات الدولية بسبب تزامن انطلاق التصفيات مع فترة الايقاف المفروضة على الكويت انذاك.

