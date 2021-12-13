انطلاق تدريبات «أزرق الطائرة»

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انطلقت صباح أمس تدريبات منتخب الكرة الطائرة على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها الكويت يناير المقبل.وفضل الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي الكسندر سافينتش بدء الاعداد من خلال اخذ قياسات بدنية لجميع اللاعبين لمعرفة الحالة البدنية لكل لاعب ووضع البرنامج المناسب لهم من أجل تهيئتهم بأفضل صورة حيث قام مدرب اللياقة البدنية التونسي محمد الميموني باجراء الاختبارات على اللاعبين بحضور الجهاز الاداري المتمثل بمدير المنتخبات الوطنية محمد القطان ومدير الفريق محمد البلوشي الى جانب مساعد المدرب عادل المزيعل.من جانبه قال المزيعل ان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الصربي الكسندر وضع برنامج اعداد جيد ومقنن بهدف تهيئة اللاعبين للظهور بالمستوى المطلوب في البطولة الخليجية المقبلة، مبينا ان الخطوة الاولي في البرنامج اجريت امس وكانت على هيئة اختيارات وقياسات بدنية خلال الفترتين الصباحية في الاتحاد والمسائية في صالة الحديد وذلك للتعرف بدقه على المستوى البدني للاعبين للوقوف بشكل دقيق على احتياجات اللاعبين.واشار المزيعل الى ان الحصة التدريبية مساء اليوم ستشهد حضور جميع اللاعبين من اجل بداية التدريب الفعلي وسيستمر التدريب على نفس الوتيرة حتى موعد السفر بعد غد الى صربيا لبدء المعسكر التدريبي.

