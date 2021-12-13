النصر يصطدم باليرموك في «سلة الأولى»

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يصطدم النصر بنظيره اليرموك عندما يلتقيه في الـ 05:30 مساء اليوم على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة ضمن الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى لكرة السلة والتي تشهد مباراة أخرى تجمع الصليبخات مع الساحل في الـ 07:30 مساء. ويتصدر العربي ترتيب الفرق برصيد 11 نقطة يليه اليرموك 9 نقاط ثم النصر 8 نقاط، والشباب 7 نقاط، والصليبخات والتضامن 6 نقاط وأخيراً الساحل 5 نقاط. وينص نظام البطولة على اقامة دوري بين الفرق السبعة على أن يتأهل الاول الى الدوري الممتاز مباشرةً فيما ينتظر الوصيف نظيره خامس الدوري الممتاز من أجل خوض ثلاث مباريات والفائز باثنتين يتأهل الى الممتاز في الموسم المقبل. ويشارك منتخب الشباب في البطولة وتعتبر مواجهاته ودية ولا تدخل نتيجتها في حسابات النقاط. وتعتبر مباراة اليوم حاسمة للفريقين من أجل المنافسة على المركز الأول وبطاقة التأهل إلى دوري الأضواء. ويقدم النصر مستويات مميزة بقيادة مدربه الوطني خالد الصعب وهو يسعى اليوم إلى مواصلة انتصاراته والاقتراب أكثر من الصدارة، في المقبل يريد اليرموك مواصلة مطاردة العربي المتصدر وتأكيد أحقيته في المنافسة على المركز الأول. وفي المباراة الثانية يطمح الصليبخات إلى تجاوز نظيره الساحل وتحسين موقعه في جدول الترتيب.