حيات: أنس أثبتت قدرة الفتاة العربية على تحقيق أفضل الإنجازات

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عقدت اللجنة النسائية في اتحاد التنس ندوة نقاشية مع المصنفة الـ7 عالميا في الاتحاد الدولي للعبة النجمة التونسية أنس جابر، في مقر الاتحاد بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، وذلك على هامش حضورها ضيفة شرف على بطولة النخبة العربية للتنس في نسختها الأولى.

وحضر الندوة النقاشية عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس لجنة رياضة المرأة فاطمة حيات، وأدارتها رئيسة لجنة رياضة المرأة في اتحاد التنس دلال بهبهاني، بحضور أكثر من 47 لاعبا ولاعبة من البراعم والناشئين والأشبال.

وأبدت النجمة العالمية أنس جابر سعادتها بوجودها في الكويت، مقدمة الشكر لرئيس الاتحادين الكويتي والعربي الشيخ أحمد الجابر على دعوته، وقالت ان” زيارتي إلى الكويت هي الأولى، وأجدها فرصة مثالية للالتقاء بأفضل اللاعبين العرب، والتعرف على المواهب الكويتية في التنس، واتبادل معهم الأفكار والرؤى ومع القيادات العربية للعبة واللاعبين، بما يسهم في تقدم التنس العربي وتطوره مستقبلا».

وأشادت أنس جابر بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، مبينة أنه يعد صرحا رياضيا متكاملا، ونموذجا عالميا قادر على استضافة أفضل البطولات العالمية.

وتحدثت النجمة العالمية عن بدايتها في ممارسة التنس، والمصاعب والتحديات التي واجهتها خلال مسيرتها في رياضة الكرة الصفراء، كما أجابت على العديد من الأسئلة التي طرحها اللاعبون واللاعبات الحضور من مختلف الأعمار ووجهت العديد من النصائح المهمة لأبطال المستقبل، وقالت: «ان التنس رياضة تتطلب الكثير من الشغف، وقوة التحمل، والتدريب المستمر، والتطور المنهجي المدروس وصولا إلى أفضل المستويات»، مشددة أنه لا يوجد مستحيل أمام العزيمة والإصرار على التفوق.

وأكدت أنس جابر أن اللاعب العربي وبغض النظر عن جنسه قادر على الوصول إلى أفضل المراكز العالمية في أي رياضة كانت، والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة، شريطة الإيمان بقدراته، وحرصه على متابعة المشوار وعدم التوقف عند أي عقبة تعترض مسيرته، والمشاركة في البطولات الدولية المرموقة.

من جانبها، أبدت فاطمة حيات سعادتها بتواجد اللاعبة العالمية أنس جابر في الكويت، وقالت: «نعتز بتواجد النموذج النسائي الرياضي العالمي، والقدوة للفتاة واللاعبة والمرأة العربية بشكل عام، وتألق أنس العالمي سهل مهمة المسؤولين عن رياضة المرأة في الوطن العربي في إثبات قدرة الفتاة الرياضية العربية على تحقيق أفضل الإنجازات العالمية، متى ما وجدت الدعم والمساندة والبرامج الرياضية المتكاملة التي من شأنها تطوير قدراتهم الفنية والبدنية»، وشكرت حيات أنس على تألقها العالمي، متمنية لها مزيدا من التفوق. كما توجهت بالشكر للقائمين على البطولة وفي مقدمتهم الشيخ أحمد الجابر على اتاحتهم الفرصة للتعرف عن قرب على نموذج رياضي نسائي عربي مشرف مما يساهم في تحفيز الهمم داخل مجتمع الرياضة النسائية في الكويت.

