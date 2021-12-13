مصر والجزائر تتواعدان مع تونس وقطر في نصف النهائي

دوليه

تأهل منتخب الجزائر الى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2021 إثر فوزه على نظيره المغربي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي للمباراة بالتعادل الايجابي (2 - 2). وسجل الهدف الأول للمنتخب الجزائري في المباراة التي أقيمت اول من امس على ستاد الثمامة اللاعب يوسف براهيمي في الدقيقة 62 من ركلة جزاء فيما سجل الهدف الثاني يوسف بليالي في الدقيقة 102. في المقابل سجل هدفي المنتخب المغربي محمد النهيري في الدقيقة 64 وبدر بانون في الدقيقة 111. وسيواجه المنتخب الجزائري في الدور نصف النهائي الذي سيقام بعد غد نظيره القطري على ستاد الثمامة فيما سيواجه المنتخب المصري نظيره التونسي على ستاد 974. وكان المنتخب المصري تأهل الى الدور نصف النهائي إثر فوزه على نظيره الأردني بثلاثة أهداف لهدف في إطار منافسات الدور ربع النهائي. وافتتح أهداف المباراة التي أقيمت على ستاد الجنوب اللاعب الاردني يزن النعيمات في الدقيقة 12 من زمن المباراة. وسجل اهداف المنتخب المصري في المباراة التي امتدت الى الاشواط الاضافية بعد التعادل بهدف لهدف مروان حمدي في الدقيقة 45 واحمد رفعت في الدقيقة 99 من الشوط الاضافي الاول ومروان داود في الدقيقة 119 من الشوط الاضافي الثاني.