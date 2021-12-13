الإصابات تضرب الأهلي قبل «السوبر»

دوليه

ضربت الإصابات صفوف الأهلي المصري قبل مواجهة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي يوم 22 ديسمبر الجاري بقطر. ويواصل الأهلي استعداداته بالقاهرة فيما يوجد عدد من لاعبيه بقطر للمشاركة في بطولة كأس العرب مع منتخبات مصر والمغرب وتونس. وخسر الأهلي جهود مدافعه محمود متولي في ودية طلائع الجيش أول من أمس حيث تعرض اللاعب للإصابة بشد في العضلة الأمامية،فيما يعاني طاهر محمد من كدمة في القدم تلقاها في ودية طلائع الجيش أيضا. كما يعاني أحمد عبد القادر من شد في العضلة الضامة وصلاح محسن من الإصابة في الظهر ولم تتأكد حتى الآن جاهزيتهما لخوض السوبر الأفريقي. وتعرض حمدي فتحي والحارس محمد الشناوي للإصابة في مباراة مصر والأردن بربع نهائي كأس العرب وهناك غموض حتى الآن حول مدة غيابهما. كما تعرض التونسي علي معلول للإصابة مع منتخب تونس في كأس العرب بشد في العضلة الضامة هذا بجانب معاناة أيمن أشرف من إصابة بجذع في أربطة الركبة تعرض لها بكأس العرب أيضا وتضاءلت فرص لحاقه بالسوبر.