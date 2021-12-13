ترجَّلت عن صهوة الحياة باكراً يا ابن العم

الاخيرة

مع عميق إيماننا بقضاء الله وقدره وبأن الأعمار بيده سبحانه وتعالى لا يستقدمها ساعة ولا يستأخرها ساعة، إلا أنه من الصعب القول إن رحيل الشاعر الشيخ دعيج الخليفة لم يفاجئنا ترجل هذا الشاب عن صهوة الحياة وهو في قمة عطائه، كانت حركته في الحياة دائمة وكأنه يدرك وهو كذلك أنه ما زال لديه الكثير ليعطيه رغم كل ما قدمه للأغنية الكويتية من كلمات زاخرة بالمحبة والوفاء، تركنا هذا الراحل في حيرة بين أن نكتب عن فراقه كابن عم وشيخ او كشاعر، لكنه كثيراً ما قال للمقربين اليه إن لقب الشاعر محبذ لديه كانت ابتسامته المميزة تصافح الوجوه وتعطيها مسحة من الاطمئنان والراحة والمحبة لكل من قابله، اول انطباع يتركه لدى الذين عرفوه هو تواضعه الجم الذي يجذب اليه من يلتقيهم وكأنهم يعرفونه منذ سنوات منذ نعومة اظفاره، كان الشعر يسكنه او كان يسكن الشعر لا يبخل على احد به سواء في الكتابة او في الإلقاء، وقل ما خلت جلساته مع اصدقائه اصحاب الشعر الغنائي وكأنه يستشيرهم بأشعاره رغم ثقته بجودتها وفرادتها، كل من يلتقيه كان يطرح عليه سؤالاً عن الجديد مما يحفِّزه للعمل الذي أغنى الأغنية الكويتية وأعطاها معانيها العاطفية والوطنية. شاعرنا الحبيب الشيخ دعيج سيبقى ملء اسماعنا وفي افئدتنا طالما أننا نسمع اصداء كلماته التي لن تغيب عنا باذن الله، وعزاؤنا باقٍ طالما تذكرنا كلماته، وكل ما قيل عنه في رحيله المفاجئ لن يوفيه حقه. الى جنات الخلد يا شاعرنا وإلى رحاب الله ورحمته، إنا لله وإنا اليه راجعون.

