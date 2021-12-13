لنا الخيار فماذا سنختار؟!

الاخيرة

تُشَكَّل الحكومات في العالم أجمع بناءً على رؤى سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية مستقبلية، ليتم بعدها اختيار الرجال والنساء الملائمين لتطبيق تلك الرؤى وليس العكس أي أن يتم اختيار الوزراء والوكلاء والمديرين ضمن هيكل الحكومة الجديدة ثم يطلب إليهم خلق الرؤى...!

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لذا علينا أن نسأل أنفسنا والوقت يمضي سريعاً إلى أيِّ كويت مستقبلية نطمح كي تُشَكَّل الإدارة الحكومية القادمة «أي الوزراء والوكلاء والمديرون وليس الوزراء فقط» متوافقة ومتوائمة معها أي هل هي الإدارة الحكومية العصرية الكفؤة الأمينة التي ستنهض بالكويت وتحقق القفزة التنموية التي طال انتظارها؟ أم هي إدارة محاصصة ستعزز التخندقات القائمة وتزيدها اشتعالاً، كما رأينا في انتخابات الطلبة في الجامعة؟

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أم سترجع الإدارة القادمة لنهج مخالفة العصر والتقدم للأمام عبر النظر للخلف، كما حدث إبّان تسليم البلد لفكر «الصحوة المباركة» التي عطلت التنمية والبناء وحولت الأبناء لفكر التشدد والتعصب والإرهاب واستلمت الكويت وكانت الأولى على دول المنطقة فوصلت تحت فكرها وراياتها إلى أن تصبح الكويت الأخيرة في كل شيء موجب كالتنمية وجودة خدمات الصحة والتعليم والرياضة والفنون والسلم المجتمعي، وأن تصبح بالمقابل الأولى في كلّ مؤشر خطأ مثل التجاوزات المالية والتخلف العلمي والمجتمعي والتناحرات والانسدادات السياسية والاعتماد على النفط مصدراً وحيداً للدخل وعدم مجاراة العصر وعداء الأصدقاء والتحالف مع الأعداء! لنا بالنهاية الخيار فماذا سنختار؟!

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آخر محطة:

يقول درزائيلي أشهر رئيس وزراء بريطاني «إن السياسي الجيد هو القصاب الجيد» أي الذي لا يتردد عن فصل وإبعاد مَنْ يشعر أنه عالة عليه»، في الكويت كانت هناك ثقافة معاكسة تقوم على «العند» فكلما ضعف أداء مسؤول وزادت فضائحه زاد التمسك به وغرق وأغرق معه مَنْ دعمه، فهل هناك عودة لذلك النهج عبر التمسك بالسيئين والتخلص من الجيدين؟ نرجو عكس ذلك.

