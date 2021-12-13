«تنشيطية فايزر» تزيد مقاومة الجسم لـ«أوميكرون».. 100 ضعف

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كشفت دراسة علمية جديدة أن ثلاث جرعات من لقاح «فايزر» وفّرت حماية كبيرة من متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» مشيرة إلى ان الجرعة الثالثة «التنشيطية» من هذا اللقاح تزيد مقاومة الجسم للمتحور الجديد بنحو 100 ضعف.

وتتطابق نتائج هذه الدراسة مع النتائج التي قدمها تحالف «فايزر» وشريكتها الالمانية «بيونتيك» قبل أيام نتائج والتي كانت إشارة مبكرة إلى أن جرعة تنشيطية من اللقاح ربما تكون ضرورية للحماية من العدوى بمتحور «أوميكرون».

وقارنت الدراسة دماء 20 شخصاً تلقوا جرعتين من اللقاح قبل خمسة أو ستة أشهر بدماء عدد مماثل من الأفراد الذين تلقوا جرعة تنشيطية قبل شهر.

وقال القائمون على الدراسة إن «من تلقوا الجرعة الثانية منذ خمسة أو ستة أشهر ليس لديهم أي قدرة على تحييد «أوميكرون» في حين أن لديهم بعضاً من القدرة في مواجهة متحور دلتا». وأضافوا «النبأ السار هو أن الجرعة التنشيطية تزيد مقاومة الجسم للمتحور «أوميكرون» بنحو 100 ضعف» وتابعت «تقدم الجرعة التنشيطية حماية كبيرة (من أوميكرون). وهي أقل من قدرة التحييد في مواجهة «دلتا» بنحو أربعة أمثال».

وكانت دراسة من جنوب إفريقيا وجدت أن «أوميكرون» يصيب الحاصلين على جرعتي اللقاح. لكن أطباء جنوب أفريقيين قالوا إن أكثر حالات الإصابة بالمتحور الجديد لم تستدع الاستشفاء في مراكز خاصة كما كان الأمر عند بداية تفشي متحور «دلتا».

