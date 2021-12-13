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أول النهار

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القيادة السياسية عزَّت أميركا وهنّأت كينيا

سمو ولي العهد استقبل الغانم


استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
من جانب اخر، بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى جوزيف آر بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الأعاصير التي ضربت ولايات عدة وأسفرت عن سقوط الكثير من الضحايا والمصابين، مؤكدا سموه تعاطف الكويت مع البلد الصديق وراجيا سموه أن يتمكن المسؤولون من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية متمنيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية. وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية كينيا وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيات مماثلة.


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