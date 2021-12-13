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أول النهار

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سفارتنا في إسبانيا تقيم «طاولة مستديرة» غداً


تحيي سفارة الكويت لدى إسبانيا غداً الثلاثاء فعالية غير تقليدية بمناسبة مرور 60 عاما على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين بما يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.
وقالت السفارة في بيان انها ستقيم طاولة مستديرة تلتقي فيها مختلف القطاعات الإسبانية بشقيها العام والخاص مع نظيرتها من الجانب الكويتي لتناول عدد من القضايا التي تهم الطرفين بما يسهم في ترسيخ علاقات التعاون على جميع الصعد.
وتمثل تلك القطاعات أبرز مجالات التعاون التي تتصدر أولويات وزارة الخارجية الكويتية خلال السنوات الخمس المقبلة وفي طليعتها مسائل الأمن السيبراني والأمن الغذائي والتعليم والتجارة والاستثمار والصحة والتعليم.وستستهل الفعالية بكلمة مسجلة لوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألبارير.


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