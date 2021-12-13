«الخارجية»: متضامنون مع أميركا جراء الأعاصير

أول النهار

أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف الكويت وتضامنها الكامل مع ‏الولايات المتحدة الأميركية الصديقة جراء الأعاصير التي ضربت عددا من الولايات وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات.

كما أعربت (الخارجية) في بيان لها عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى الولايات المتحدة الأميركية قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

من جانب اخر، اجتمع نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري امس الأحد، مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت إلينا رومانوسكي وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركتين بالإنابة المستشار نواف الأحمد. واجتمع الظفيري مع سفير الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة لدى الكويت عبدالملك بوهدو وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

وقال سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخ سالم عبدالله الصباح ان السفارة لم تتلق اي معلومة بشأن اصابة اي مواطن في الاعاصير الاخيرة حتى الان فيما دعا المواطنين هناك الى توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية. جاء ذلك في بيان لسفارة الكويت لدى الولايات المتحدة تلقته (كونا) امس الاحد بعد 30 إعصارا شهدتها ولايات أركنساس وإلينوي وكنتاكي وميسوري وميسيسيبي وتينيسي. ووفقا للبيان اوضح الشيخ سالم ان السفارة على تواصل مع الجهات المختصة لمتابعة اي تطور مؤكدا ان السفارة والقنصليات العامة في مدينتي لوس انجلوس ونيويورك والمكاتب الفنية الملحقة يقومون بمتابعة حثيثة للاطمئنان على الطلبة والمواطنين المتواجدين في هذه المدن. وفي هذا الصدد تحث السفارة المواطنين والطلبة على الاستمرار بالتواصل معها ومع المكاتب الفنية الملحقة وذلك على الأرقام التالية: ‎سفارة الكويت 012022620758+ القنصلية في نيويورك 19172426688o+ القنصلية في لوس أنجلوس 13102793644o ‎ + المكتب الثقافي 12023642104 0+ المكتب الصحي 12023202415 0+ المكتب العسكري 12028180666+.

