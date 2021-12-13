النجار بحث ومدير العلاقات الدولية الفرنسي التعاون الأمني

أول النهار

بالإنابة عن وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف عقد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الخاص اللواء شكري النجار اجتماعا مع مدير العلاقات الدولية في وزارة الدفاع الفرنسية العميد مهندس أوليفية لوكوانت بحضور كل من العميد عبدالوهاب الياقوت والعقيدان دخيل الدخيل وحسن الدمخي.

وفي بداية اللقاء رحب اللواء النجار بضيفه، ونقل اليه تحيات وتقدير وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات الأمنية في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات والدورات التدريبية، كما تمت مناقشة التعاون مع الجانب الفرنسي في مجالات التجهيزات الأمنية.

وأكد اللواء النجار عمق مساحات التعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع في جمهورية فرنسا الصديقة.

واعرب العميد مهندس أوليفية لوكوانت عن تقديره للنقلة النوعية التي تشهدها وزارة الداخلية في الكويت على جميع الاصعدة، مؤكدا تطلع بلاده الى مزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين.

