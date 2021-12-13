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أول النهار

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وفد «المرأة الدولية» زار «الصندوق العربي للإنماء»

سميرة فريمش
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الإثنين 13 ديسمبر 2021

قام وفد من مجموعة المرأة الدولية يضم رئيسة المجموعة كريستيانا بلدوتشي حرم سفير جمهورية ايطاليا وعضوات في المجموعة بزيارة الى الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي يوم الخميس التاسع من ديسمبر وذلك للاطلاع على مرافق الصندوق.
وقد كان باستقبال الوفد المستشار المهندس في الصندوق اسامة ونس، الذي رافق الوفد واطلعه على مرافق الصندوق والذي يعتبر تحفة فنية تضم عدداً كبيراً من الديكورات التي تم جلبها من عدد من الدول العربية.
وقد ابدى الوفد اعجابا شديدا بما شاهده، كما اطلع المهندس ونس الضيفات على طبيعة عمل الصندوق ودوره في دعم المشاريع التنموية في الدول العربية.
وفي نهاية الجولة قدمت حرم سفير جمهورية ايطاليا باسم مجموعة المرأة الدولية درعا تذكارية لمدير عام الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي الدكتور بدر السعد تسلمه نيابة عنه المهندس اسامة ونس.


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