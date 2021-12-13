وداعاً.. صاحب الخلق الرفيع

الأولى

بوخليفة..

يا رفيق الصِّبا، وصديق العمر، وزميل الدراسة، يا صاحب القلب النقيّ الطاهر، الذي وسع القريب والبعيد، وأحبّ الصغير والكبير.

بوخليفة الشيخ دعيج الصباح:

هل غادرت حقاً هذه الحياة الدنيا إلى دار الخلود التي لا يعتريها فناء، ولا تعرف الذبول ولا الأفول؟

إنني لا أصدق يا رفيق العمر، ولا أتصَوّر أني لن أراكَ بعد اليوم، ولن أسمع صوتك.

لقد شاءت إرادة الله أن تنتقل إلى جواره راضياً مرضياً، بعد ساعات قليلة من ملتقى خريجي ثانوية كيفان الذي اعتدنا إقامته كل عام، وكأنك آثرت أن ترى إخوانك قبل رحيلك، ويراك أصدقاؤك قبل أن يكتب القدر لحظة الفراق.

إنها بضع ساعات فقط، تلك التي عشتَها بعد ان عانقتَ الزملاء، واستذكرت معهم السنين الخوالي، والأيام العِذاب، وجلست بينهم في أروقة مدرسة كيفان، التي شهدت صبانا، وقضينا بين جدرانها أحلى أيام العمر، وأمتع أوقات الحياة.

أيها الصديق الصادق الصدوق يا بوخليفة..

لقد عرفتك زميلاً هادئاً وقوراً صاحب خلق رفيع، ولسان لا يصدر منه العيب رغم الطعان التي وجهت إليك، والسهام التي أطلقت عليك، والتي كنت تقابلها بالصفح والعفو والغفران، فما أحسنك! وما أعظمك!وأما أنبلك! وما أكثر ما تمتعت به من خصال طيبة وشيم كريمة! شهد بها كل من تعامل معك من قريب أو من بعيد.

صديق الصبا وزميل الدراسة، ورفيق الدرب الطويل الممتد بوخليفة..

لقد حالت ظروف طارئة دون حضوري ملتقى خريجي ثانوية كيفان الذي أقيم يوم الجمعة الماضي أي قبل 24 ساعة من رحيلك المفاجئ، فلم أحظ بلقائك في ذلك اليوم، ولم تصافح يدي يدك، ولعل في ذلك حكمة بالغة، الله يعلمها، لكني لا أشك لحظة واحدة في أن ذلك كان قدراً مقدوراً، وأمراً مقضيّاً، وأننا إذا كنا فقدناك جسداً، فروحك باقية، وذكراك الطيبة لن تمحوها السنون.

بوخليفة..

عشناً معاً زمناً طويلاً، وقضينا معاً أوقاتاً رائعة وأخرى موجعة، وهذا شأن الدنيا وحالها، لكن في كل الأحوال كنت أنت أنت الشيخ دعيج الخليفة، الرجل الإنسان الذي يفزع لأصحابه وأصدقائه، ويسأل عنهم، ويصلهم ويسعى إليهم سعي الحبيب إلى الحبيب، وصاحب الشهامة والمروءة إلى أصحاب الشهامة والمروءة، وصدق الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما قال:

المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل.

ختاماً أيها الراحل صاحب القلب الكبير والعطاء الوفير، أقول لك:

نم قرير العين، وضّاء الجبين، فإن ألسنة الخَلْق أقلام الحق.

لقد شهد وداعك خلق كثير مِمَّن عرفتَ ومِمَّنْ لم تعرف، كلهم دعوا لك بالرحمة والمغفرة بعد ما أثنوا عليك، وأشادوا بك، وقالوا عنك خيراً، وشهدوا لك بالخُلق الحَسن، وبنقاء السريرة، وصفاء القلب، وحيوية الضمير.

سلام عليك أيها الأخ الكريم والزميل العزيز والصديق الصدوق، والله تعالى أسال أن يصبّرنا على فراقك، وأن يجعلك في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسُن أولئك رفيقاً.

