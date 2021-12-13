التشكيلة الحكومية.. لـ«قبل النهائي»

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دخلت التشكيلة الوزارية الجديدة مرحلة التصفية النهائية للوصول الى الاختيارات النهائية قبيل الاعلان النهائي عنها والذي توقعت مصادر أن يكون يوم الأحد المقبل ما لم تستجد أمور قد تؤخرها أسبوعا آخر.

برلمانيا، ازداد الشد والجذب بين أطراف نواب المعارضة والداخل الجديد القديم المتمثل في المعفو عنهم من النواب السابقين والناشطين، اذ تزداد حالة التحدي على زعامة المعارضة والضرب تحت الحزام والتسابق على المؤتمرات.

وفيما يسعى النائب شعيب المويزري لاستباق دعوة حشد بمؤتمر صحافي مساء الاربعاء المقبل لتوجيه الخطاب السياسي باتجاه التصعيد وتفكيك فرصة التضامن على التهدئة، اكد مصدر نيابي ان دعوة امين عام حركة العمل الشعبي مسلم البراك لتضامن النواب الـ31 والقوى الوطنية تتمحور حول الاستقرار والتعاون بين السلطتين خلال دور الانعقاد الحالي تمهيدا لاعادة المستقبل السياسي للبراك وزملائه من النواب السابقين والناشطين المحرومين من الانتخاب والترشيح.

ولفت المصدر الى ان الراغبين بالاستقرار السياسي من المعفو عنهم ونواب التعاون يريدون ان يكون للبراك والنواب السابقين موطئ قدم في المجلس بالمستقبل المنظور حتى لو اضطروا للمشاركة وفق نظام الصوت الواحد من اجل تغيير المشهد السياسي القائم وسن قانون انتخابي جديد بتعاون الجميع، لافتا الى ان هذا السيناريو سيؤثر سلبيا على فرص العديد من النواب الحاليين حال وقوع انتخابات مبكرة.

في المقابل، بين المصدر وجود اصرار من النائب السابق فيصل المسلم ونواب التصعيد الـ16 بشأن الوصول الى انتخابات مبكرة كمحاولة لتغيير رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر بوابة التصعيد والمساءلات السياسية.

في شأن مختلف، اتفق الجانبان الحكومي والنيابي على النهوض بالاستثمار والاحتراف الرياضي، حيث عقدت لجنة شؤون الشباب والرياضة اجتماعها أمس لمناقشة قانون الاستثمار الرياضي والاحتراف الكامل وتعديل القوانين رقم 87 لسنة 2017 و97 لسنة 2015 بشأن الرياضة وإنشاء الهيئة العامة للرياضة.

وكشف مقرر اللجنة النائب مبارك العجمي في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة عن توافق بشأن تعديل القوانين المشار إليها بما يتواءم مع تطلعات وآمال الشباب الرياضي الكويتي، والقوانين والمواثيق الدولية.

وأضاف إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على شمول قانون الاحتراف الرياضي على الإداريين والمدربين والحكام، معرباً عن أمله في أن تقر هذه التعديلات لتكون الانطلاقة الحقيقية للرياضيين الكويتيين.